Dévoilement des lauréats de la 2e édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie !

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le cadre de la Journée Économique - Perspective 2023, que le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, M. Jean-François Roberge, et la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Mme Caroline Mulroney, ont dévoilé les noms des entreprises lauréates du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), le Prix est remis chaque année à une entreprise de l'Ontario et une du Québec. Son but : récompenser des entreprises qui se sont démarquées en matière d'exportation vers l'une ou l'autre des provinces, en ayant la francophonie à cœur dans leurs échanges. Les deux entreprises lauréates reçoivent un chèque d'une valeur de 10 000 $.

L'entreprise lauréate pour l' Ontario est Ferme Avicole Laviolette

La Ferme produit des œufs de qualité supérieure dans la région de Prescott-Russell et effectue aussi la mise en marché de ceux-ci avec notre équipe de vente et de distribution. L'entreprise mise sur marché de la restauration. Les restaurateurs cherchent un produit de qualité supérieure pour minimiser les pertes lors des déjeuners. Étant une entreprise franco-ontarienne, le français a toujours été la langue première à la Ferme Laviolette. Tous leurs employés sont bilingues, autant dans la production, que du côté vente/distributions. Les vendeurs, livreurs et préposés au service à la clientèle peuvent servir les clients en français ou en anglais des deux côtés de la frontière Ontario/Québec.

L'entreprise lauréate pour le Québec est Humance

Humance est une firme de consultation en ressources humaines et en management. Leurs pratiques incluent la stratégie et transformation organisationnelle, le développement des leaders et des équipes et l'évaluation des talents et intégrations. Elle allie stratégies d'affaires et stratégies humaines pour aider les organisations à se dépasser, voire à se transformer. En développant les leaders et les équipes, elle aide les organisations à être plus humaines, performantes et pérennes. Cette première édition fut couronnée de succès et la qualité des candidatures reçues n'a pas facilité les délibérations du jury composé d'acteurs économiques et politiques des deux provinces. Provenant d'un large éventail de secteurs d'activités, toutes les entreprises ont placé le français au cœur de leur stratégie d'affaires. La prochaine édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie se tiendra au Québec en novembre 2023.

Citations

« Cette deuxième édition est un exemple probant de l'importance de célébrer le dynamisme des échanges entre les milieux entrepreneuriaux francophones du Québec et de l'Ontario. Lorsqu'il est question de relations économiques francophones entre nos deux provinces, l'excellence du milieu des affaires doit être souligner et mis de l'avant pour, non seulement encourager des relations économiques saines, mais pour renforcer la francophonie à l'échelle nationale.»

-- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.



« Ce sont des initiatives comme le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie et l’excellence démontrée par les entreprises candidates qui témoignent de la force et de l’influence dont peut se vanter la francophonie économique. En s’engageant dans l’utilisation et la valorisation du français en affaires, nos entreprises locales se démarquent et s’ouvrent de nouveaux marchés pour vendre, exporter et promouvoir leurs produits. Un atout de développement indéniable qui œuvre à renforcer les liens économiques et culturels entre les différentes régions francophones, notamment entre nos deux provinces. Au nom de la FGA, nous félicitons la Ferme Avicole Laviolette, entreprise franco-ontarienne lauréate de cette édition 2022, pour son dévouement quotidien à mettre le français au cœur de ses stratégies d’affaires internes et externes. Un grand bravo également à Humance, lauréate québécoise, et à tous les finalistes et candidats de cette année. »

— Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Toutes mes félicitations aux deux lauréats du Prix, de même qu'aux finalistes! Le gouvernement du Québec est fier de mettre en évidence la vitalité et le succès de ces entreprises, qui font du français une composante primordiale dans leurs stratégies d'exportation et leurs activités. Les francophones sont des créateurs de richesse collective. Leur contribution à la société et à l'économie est majeure, et constitue une véritable francophonie économique. »

-- Jean-François Roberge, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec

« Au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à féliciter la Ferme Avicole Laviolette, lauréate de ce prix. Il s'agit d'une reconnaissance bien méritée pour cette entreprise franco-ontarienne qui, en plus de développer des produits de qualité, dessert une clientèle ontarienne et québécoise avec un personnel cent pour cent bilingue. Cela témoigne de la qualité de l'entrepreneuriat franco-ontarien et de son rôle de moteur de croissance pour la Francophonie », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario. « Je salue également l'entreprise lauréate du Québec, Humance, qui, grâce à son expertise, aide les organisations à développer une culture engageante et inclusive afin d'améliorer leur performance. Les lauréats du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie nous rappellent à nouveau cette année l'excellence de l'entrepreneuriat francophone ! »

-- Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

« Félicitations à la Ferme Avicole Laviolette de la belle ville de Saint-Isidore, en Ontario, et à tous les finalistes en nomination pour le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie de cette année », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Votre dévouement et votre travail acharné contribuent à favoriser le commerce interprovincial et la collaboration continue entre l'Ontario et le Québec. Nous sommes fiers d'appuyer les entreprises francophones comme la Ferme Avicole Laviolette dans le cadre du plan de notre gouvernement pour bâtir l'Ontario. »

-- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( https://www1.fccq.ca/ FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l' Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques afin de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

