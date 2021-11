Dévoilement des lauréats de la 1re édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie !

TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le cadre du volet francophone du Toronto Global Forum, que la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Mme Sonia LeBel, et la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Mme Caroline Mulroney, ont dévoilé les noms des entreprises lauréates du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), le Prix est remis chaque année à une entreprise de l'Ontario et une du Québec. Son but : récompenser des entreprises qui se sont démarquées en matière d'exportation vers l'une ou l'autre des provinces, en ayant la francophonie à cœur dans leurs échanges. Les deux entreprises lauréates reçoivent un chèque d'une valeur de 10 000 $.

L'entreprise lauréate pour l' Ontario est Kyan Cuisine

Depuis 2019, Kyan Cuisine Inc. se spécialise dans la production et la livraison de repas à base de plantes dans les régions de Prescott-Russell, d'Ottawa et de l'Outaouais. Elle vise à rendre accessible des aliments et repas végétaliens prêts-à-manger tant sains que délicieux grâce à sa plateforme en ligne et livraison à domicile, en plus de son offre dans les épiceries de la région. Franco-ontariens de souche, les trois copropriétaires accordent une grande importance à desservir la population en français et tirent une grande fierté à pouvoir faire des affaires tant en Ontario qu'au Québec dans leur langue officielle.

L'entreprise lauréate pour le Québec est mPhase

mPhase accompagne les organisations dans leur virage numérique et leurs projets d'innovation. En créant la solution technologique mTransport dédiée au transport scolaire, mPhase a cherché à faciliter les communications, accroître la sécurité des élèves, et simplifier la logistique quotidienne de tous les intervenants du transport scolaire. Ainsi, mTransport modernise l'expérience du transport scolaire et favorise la conciliation travail-famille. Lorsque les Consortiums de transport scolaire de l'Ontario ont cherché à se doter d'une solution technologique pour le suivi du transport scolaire, le caractère francophone de mTransport et la qualité des communications ont été les facteurs décisifs de leur choix afin de s'assurer de desservir adéquatement les familles et les conducteurs sur leur territoire.

Cette première édition fut couronnée de succès et la qualité des candidatures reçues n'a pas facilité les délibérations du jury composé d'acteurs économiques et politiques des deux provinces. Provenant d'un large éventail de secteurs d'activités, toutes les entreprises ont placé le français au cœur de leur stratégie d'affaires. La prochaine édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie se tiendra au Québec en novembre 2022.

En savoir plus sur le Prix : https://prix-onqc.ca/a-propos/

En savoir plus sur le jury : https://prix-onqc.ca/jury/

Citations

« Cette première édition est une réussite et je salue les entreprises finalistes pour leur contribution à dynamiser les échanges entre les milieux entrepreneuriaux francophones du Québec et de l'Ontario. Ce point commun à nos deux provinces doit être davantage reconnu comme un atout pour les relations économiques et culturelles interprovinciales, aussi, ce prix est ainsi une belle occasion de célébrer l'excellence du milieu des affaires tout autant que la francophonie ! »

-- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous sommes extrêmement fiers du succès rencontré par ce premier Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie. Quelle réussite ! Nous nous réjouissons de la qualité des candidatures que nous avons reçues à cette occasion et qui démontrent, une fois encore, la vitalité et l'excellence de nos entreprises francophones. Nous félicitons chaleureusement le lauréat de l'Ontario Kyan Cuisine, ainsi que mPhase du Québec, qui brillent par leur engagement à faire de la francophonie un atout incomparable pour la croissance économique de nos deux provinces. »

-- Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Je tiens à féliciter chaleureusement les deux premiers lauréats du Prix ainsi que les finalistes. C'est très important pour le gouvernement du Québec de souligner le succès de ces entreprises innovantes qui placent la francophonie au cœur de leurs activités et de leurs stratégies d'exportation. Je me réjouis qu'un tel Prix mette en lumière le dynamisme des échanges économiques entre le Québec et l'Ontario, des partenaires de longue date dont les échanges commerciaux annuels s'élèvent à 88 G$. »

-- Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec

« J'aimerais offrir, au nom du gouvernement de l'Ontario, mes plus chaleureuses félicitations à Kyan Cuisine Inc, pour l'obtention de cette distinction soulignant l'apport innovant et soucieux de l'environnement de ses produits et services alimentaires. Cette reconnaissance attribuée à une jeune entreprise prometteuse se veut une manifestation éloquente de la contribution exceptionnelle de l'entrepreneuriat franco-ontarien dans notre prospérité. Cela témoigne également de la compétitivité des entreprises francophones en Ontario. Je tiens aussi à applaudir mPhase, l'entreprise lauréate du Québec, pour ses solutions technologiques de premier plan, lesquelles améliorent l'efficacité et la sécurité du transport scolaire dans nos deux provinces.

Nous sommes les fiers témoins de la vitalité impressionnante de l'entrepreneuriat francophone et de son dynamique potentiel de croissance. »

-- Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans la crème de nos entrepreneurs et entreprises francophones qui pavent la voie à la croissance du commerce interprovincial entre l'Ontario et le Québec et de leur rendre hommage. Maintenant plus que jamais, alors que nous rouvrons, relançons et ravivons notre économie, nous devons exploiter nos liens économiques étroits et notre milieu d'affaires hautement collaboratif. J'offre toutes mes félicitations aux lauréats de notre premier Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, Kyan Cuisine et mPhase. Votre gouvernement et votre province sont extrêmement fiers de vous, et nous sommes là pour vous appuyer. »

-- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ )

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques afin de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

