LONDON, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Quatre journalistes francophones ont remporté des prix soulignant l'excellence pour des reportages sur la santé mentale, publiés ou diffusés en 2023. Les gagnants seront célébrés lors d'un événement qui aura lieu à Montréal le 17 avril prochain.

Dévoilement des gagnants des prix En-Tête 2023 (Groupe CNW/Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme)

Dans la catégorie Reportage en santé mentale au travail, Marissa Groguhé a remporté la première place pour « Artistes épuisés, tournées annulées » publié par La Presse, le 24 janvier 2023. De nombreux artistes ont récemment mis fin à leur tournée pour préserver leur santé mentale, évoquant souvent leur profond épuisement.

Florence Morin-Martel a reçu une mention spéciale pour Épuisement « incomparable » chez les travailleuses sociales , publié par Le Devoir, le 27 février 2023. Les travailleuses sociales du réseau public au Québec atteignent un état d'épuisement sans précédent, révèlent les résultats d'une étude préliminaire dirigée par Mélanie Bourque de l'Université du Québec en Outaouais à laquelle la journaliste a eu accès en exclusivité.

Dans la catégorie Reportage en santé mentale chez les jeunes, Alexis Gacon a remporté le premier prix pour « Trouver sa place quand on a le syndrome de la Tourette » diffusé par Radio-Canada, le 26 mars 2023. Le reportage raconte le quotidien, à plusieurs âges de la vie, de jeunes touchés par le syndrome Gilles de la Tourette (SGT). Il détaille comment la maladie les marginalise à l'école, alors qu'on demande aux autres élèves de mettre des casques pour ne pas entendre leurs cris.

Myriam Fimbry a reçu une mention spéciale dans la même catégorie pour « Après les idées noires, la création musicale » diffusé par Radio-Canada, le 21 mai 2023. Ce reportage montre l'impact d'un atelier de création musicale sur la santé mentale d'une jeune fille de 16 ans, qui a tenté de mettre fin à ses jours durant la pandémie.

Ces gagnants ont été sélectionnés par des jurys indépendants parmi huit propositions finalistes. 28 candidatures, certaines impliquant plusieurs journalistes, ont été reçues dans les deux catégories combinées.

« Le nombre élevé de candidatures pour ces prix reflète l'attention croissante portée par les journalistes aux problèmes de santé mentale. Nos guides, portant sur la façon de couvrir les enjeux de santé mentale avec sensibilité, contribuent à la confiance nécessaire pour s'attaquer à ce genre de sujet, dans l'intérêt du public», croit Cliff Lonsdale, président du Forum. « Nous encourageons également les médias à soutenir la santé mentale des journalistes eux-mêmes, car personne n'est à l'abri », ajoute-t-il.

En-Tête : reportage et santé mentale et son équivalent anglophone Mindset: Reporting on Mental Health sont les seuls guides de rédaction canadiens écrits par des journalistes d'expérience, au profit d'autres journalistes, particulièrement ceux qui ne sont pas familiers avec les enjeux de santé mentale.

La remise de prix aura lieu le 17 avril et sera animée par le journaliste à la retraite Raymond Saint-Pierre, qui aura l'occasion de discuter avec les gagnants au sujet de leur reportage. Ces discussions seront ensuite réunies dans un balado qui sera disponible sur le site internet d'En-Tête.

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes est soutenu financièrement par l'Association canadienne pour la santé mentale. Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail est soutenu financièrement par Stratégies en santé mentale au travail, une référence pour les journalistes, gracieuseté de la Canada Vie.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada soutient financièrement la publication des guides En-Tête et Mindset, bien que le Forum en demeure le seul responsable éditorial. Certaines activités du Forum, autre que ces prix, sont soutenues financièrement par le Globe and Mail, la Société Radio-Canada, CBC News, KFB Canada, ainsi que par des donateurs privés. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

Renseignements: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca ou à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected], ou encore Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 519-852-4946, [email protected]