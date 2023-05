LONDON, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Six journalistes montréalais francophones ont remporté des prix soulignant l'excellence pour des reportages sur la santé mentale, publiés ou diffusés en 2022. Les pièces gagnantes, choisies par deux jurys indépendants, proviennent toutes des deux mêmes médias: la Société Radio-Canada (SRC) et La Presse. Les gagnants seront célébrés lors d'un événement qui aura lieu à Montréal le 1er juin.

Dans la catégorie Reportage en santé mentale au travail, Charles-Éric Blais-Poulin et Marissa Groguhé ont remporté la première place pour « Vague de suicides chez les artisans de la scène : Quand le rideau tombe à jamais », publié dans La Presse, le 29 janvier 2022. Alexis Gacon a reçu une mention spéciale pour « Des ateliers d'intégration sociale et professionnelle pour schizophrènes «, diffusé à l'émission Désautels le dimanche, à la radio de Radio-Canada, le 27 mars 2022.

Dans la catégorie Reportage en santé mentale chez les jeunes, Angie Landry et Rachel Del Fante ont remporté le premier prix pour « Les risques de s'autodiagnostiquer un trouble de santé mentale avec les réseaux sociaux «, texte publié en ligne par Radio-Canada le 18 août 2022. Ariane Lacoursière a reçu une mention spéciale pour son article « Quand l'anxiété ronge les jeunes », publié dans La Presse, le 2 octobre 2022.

Ces gagnants ont été sélectionnés parmi huit propositions finalistes, représentant 10 journalistes. Au total, 32 candidatures ont été soumises cette année.

«C'est une grande satisfaction de recevoir autant de candidatures, dit Cliff Lonsdale, président du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. «Les prix que nous remettons visent à encourager les journalistes à s'intéresser davantage aux histoires portant sur la santé mentale, et à la faire avec confiance et compréhension, grâce à l'utilisation de notre guide En-Tête.»

En-Tête : reportage et santé mentale et son équivalent anglophone Mindset: Reporting on mental Health sont les seuls guides de rédaction canadiens écrits par des journalistes d'expérience, au profit d'autres journalistes, particulièrement ceux qui ne sont pas familiers avec les enjeux de santé mentale.

L'événement de la remise de prix le 1er juin sera animé par le journaliste à la retraite Raymond Saint-Pierre, qui aura l'occasion de discuter avec les gagnants au sujet de leur reportage récompensé. Ces discussions seront ensuite réunies dans un balado qui sera disponible sur le site internet d'En-Tête.

Le prix En-Tête pour le reportage portant sur la santé mentale des jeunes est soutenu financièrement par l'Association canadienne pour la santé mentale. Le prix pour le reportage portant sur la santé mentale au travail est soutenu financièrement par Stratégies en santé mentale au travail, une référence pour les journalistes, gracieuseté de la Canada Vie.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada soutient financièrement la publication des guides En-Tête et Mindset, bien que le Forum en demeure le seul responsable éditorial. Certaines activités du Forum, autre que ces prix, sont soutenues financièrement par le Globe and Mail, la Société Radio-Canada, CBC News, KFB Canada, ainsi que par des donateurs privés. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

Renseignements: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca ou à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected], ou encore Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 519-852-4946, [email protected]