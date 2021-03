LONDON, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Dix finalistes ont été choisis pour les éditions 2020 des prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail et son équivalent anglophone, Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting. Chaque prix compte cinq finalistes.

Ces prix sont remis chaque année par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme et sont parrainés par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale , de la Canada Vie. Ces prix soulignent l'excellence de reportages d'envergure ou d'enquête, en accord avec les principes des guides En-Tête et Mindset, portant sur la couverture des enjeux de santé mentale au travail.

Voici les finalistes pour le prix En-Tête - présentés par date de parution de leur reportage:

La journaliste Ginette Marceau et le réalisateur Michel Sylvestre pour Détresse dans nos campagnes , diffusé le 21 mars 2020 à l'émission La Semaine verte de Radio-Canada. Le reportage est consacré au problème du suicide chez les agriculteurs du Québec et de la France, et présente des initiatives pour lutter contre le mal être en milieu agricole.

Nathalie Collard de La Presse pour Aider les autres... de chez soi , publié 3 mai 2020, un reportage sur les gens qui travaillent en relation d'aide à partir de la maison, alors qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec une certaine anxiété liée à la pandémie.

Marie-Ève Martel, pour son article publié dans La voix de l'est, le 15 août 2020 intitulé Santé Mentale: Pour en finir avec le mythe de l'entrepreneur surhumain. La pandémie révèle que les entrepreneurs aussi peuvent être vulnérables et que les épreuves qu'ils affrontent peuvent avoir un impact sur leur santé mentale, leur équilibre de vie et sur leur estime de soi. Souvent, ils se sentent obligés de choisir entre leur santé et leur entreprise.

Pierre-Luc Trudel pour Aplanir la courbe pour éviter l'épidémie dans l'édition de septembre 2020 d'Avantages. L'article explore comment la crise actuelle vient exacerber les enjeux de santé mentale dans les milieux de travail, alors que le niveau de stress, d'anxiété, ou encore d'isolement des employés a atteint des sommets au cours des derniers mois. Les experts interrogés insistent tous sur le rôle primordial que doivent jouer les employeurs dans la gestion de cette crise de santé mentale.

Une équipe de la section affaires de La Presse, Isabelle Dubé, Marie-Claude Lortie, Isabelle Massé et Marc Tison, pour Du silence à la résilience , une série de reportages publiés le 7 novembre 2020 et portant sur des entrepreneurs qui ont fait preuve de résilience psychologique en se battant pour la survie de leur entreprise pendant la pandémie.

Les finalistes pour le prix Mindset sont dévoilés dans la version anglaise de ce communiqué.

Les guides En-Tête et Mindset, publiés avec le soutien de la Commission de la santé mentale du Canada, sont des guides de référence au Canada créés pour les journalistes, par des journalistes. Publiés à plus de 7000 copies, ils sont distribués gratuitement dans les salles de presse et les écoles de journalisme au pays. La 3e édition des guides En-Tête et Mindset vient tout juste d'être publiée. CBC News est notre partenaire média. Toutefois, le Forum est le seul responsable éditorial du contenu de ces guides. Les prix remis par le Forum sont attribués par un jury indépendant du Forum, de CBC News, ou encore de la Commission de la santé mentale du Canada.

Les prix En-Tête et Mindset sur la santé mentale au travail sont les premiers d'une série de récompenses soulignant les enjeux de santé mentale que souhaite développer le Forum. Deux autres prix (un en français et l'autre en anglais), portant sur la question de la santé mentale et des risques de suicide chez les jeunes sont actuellement en cours de développement avec un partenaire. D'ailleurs, la dernière édition du guide En-Tête contient un tout nouveau chapitre portant sur la couverture des enjeux de santé mentale chez les jeunes, de même qu'un chapitre enrichi portant sur le suicide.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a déclaré: «Nous espérons être en mesure d'annoncer bientôt la création de ces prix, dont la première remise aurait lieu en 2022 pour des reportages ayant été publiés au Canada en 2021.»

Les prix En-Tête et Mindset offrent des premiers prix de 1000$, ainsi que des prix supplémentaires attribués pour des mentions honorables.

Le prix En-Tête est normalement remis dans le cadre du Gala des grands prix du journalisme, organisé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Les détails de la remise de prix de cette année seront dévoilés plus tard, selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutien le Globe and Mail, CBC News, et Radio-Canada. Nous remercions Cision pour la publication de ce communiqué.

