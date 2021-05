Dévoilement des finalistes du Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) dévoile les cinq finalistes du Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario de long métrage de fiction francophone 2021 : Sophie Dupuis (Souterrain), Olivier Godin (Il n'y a pas de faux métiers), Sylvain Guy (Mafia inc.), Pascal Plante (Nadia, Butterfly) et Marie Vien (14 jours, 12 nuits).

« Je tiens personnellement à féliciter les finalistes pour l'écriture de scénarios de grande qualité dont le Québec peut être fier. Le travail de scénariste est un incontournable de notre cinéma et se doit d'être reconnu à sa juste valeur. C'est justement la raison d'être du Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario qui reçoit, depuis sa création l'an dernier, un accueil des plus favorables », mentionne Chantal Cadieux, présidente de la SARTEC.

De leur côté, les finalistes sont plus que ravis de leur nomination. Sophie Dupuis, honorée de faire partie des nommés avec Souterrain, est enchantée « que le métier de scénariste soit ainsi célébré à sa juste valeur alors que les scénaristes québécois font vivre notre culture si unique et notre langue si précieuse ». Sylvain Guy, accueillant avec joie la nomination pour Mafia inc., souligne que « quoiqu'on en dise, dans l'élaboration d'un film ou d'une série télé, le seul à créer à partir de rien est le scénariste. Ceux qui suivent, sans nier leur importance, sont des interprètes de la vision de ce dernier. Le récit, tout part de là. »

Pour sa part, Pascal Plante, fébrile que son travail scénaristique soit ainsi reconnu, ajoute que « bien que Nadia, Butterfly puisse sembler indiscipliné dans sa structure narrative, voire improvisé par moment, il n'en est rien : le film tel que tourné est le film tel qu'il a été écrit. » Pour sa part, Olivier Godin espère que sa très agréable nomination l'aide pour la suite des choses, Il n'y a pas de faux métiers ayant encore peu circulé. Enfin, Marie Vien accueille cette nomination avec une grande fierté, soulignant « qu'être reconnue par ses pairs pour 14 jours, 12 nuits est plus qu'un bel hommage. »

Le scénario lauréat sera divulgué à la soirée de remise de prix des Rendez-vous Québec Cinéma, le vendredi 7 mai. Le prix sera accompagné d'une bourse de 10 000 $ offerte par la Caisse Desjardins de la Culture et la SARTEC.

À propos du Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario

Créé en 2020, le Prix Jacques-Marcotte récompense le meilleur scénario de long-métrage de fiction francophone par un jury de pairs, tout en honorant la mémoire du grand scénariste Jacques Marcotte, auteur ou coauteur d'œuvres marquantes telles Bar Salon, L'Eau chaude, l'eau frette, Au clair de la lune, Une histoire inventée, Le Vent du Wyoming, J'aime j'aime pas et L'Âge de braise. Son jury de pairs 2021 est constitué des scénaristes Éric K Boulianne (Menteur), Yves P. Pelletier (Les aimants) et Nathalie Petrowski (Maman last call).

À propos de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Fondée en 1949, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) regroupe les auteurs qui écrivent en français nos œuvres radiophoniques, télévisuelles et cinématographiques, ainsi que les adaptateurs d'œuvres d'autres langues pour leur doublage en français. Elle protège leurs intérêts professionnels, moraux et économiques, négocie leurs ententes collectives, les conseille sur leurs contrats, contribue au respect de leur travail, leur offre divers services et les représente auprès de nombreux forums. La SARTEC est membre de l'Affiliation internationale des syndicats d'auteurs (IAWG) et de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeur (CISAC).

