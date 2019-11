Dévoilement des finalistes du Prix François-Houdé 2019

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ), a annoncé hier les finalistes 2019 du prix François-Houdé. Ce prix d'excellence, assorti d'une bourse de 5 000 $, est remis annuellement à un artisan professionnel en début de carrière. Il a pour but de promouvoir l'excellence de la nouvelle création montréalaise en métiers d'art et de favoriser la diffusion d'œuvres de jeunes créateurs. De plus, chaque année, la Ville de Montréal fait l'acquisition d'une ou de plusieurs œuvres choisies parmi les créations des finalistes.

« Les métiers d'art témoignent de la créativité et de la vitalité culturelle montréalaise. Avec la remise du Prix François-Houdé, qui en est à sa 24e année, la Ville encourage la relève en métiers d'art et favorise la diffusion d'œuvres de jeunes artisans créateurs. Ce prix prestigieux contribue à la carrière des artisans qui y participent. Je souligne également que depuis la mise en place du prix, la Ville compte sur l'expertise et la collaboration indéfectible de son partenaire, le Conseil des métiers d'art du Québec », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Le jury, composé de 5 professionnels en métiers d'art, a sélectionné les 10 finalistes suivants parmi les 34 candidatures reçues. Ce sont tous des artisans montréalais ayant une pratique professionnelle de moins de 10 ans.

Gayané Avetisyan, artiste-joaillière

Maxime Baron, luthier

Madeleine Beaulieu, designer de mode

Brigitte Dahan, sculpteure-céramiste

Montserrat Duran Muntadas, artiste verrier et en arts textiles

Dominika Durtan, joaillière

Delphine Platten, relieur

Emma Senft, ébéniste

Monique Ste-Marie, artiste tisserande

Tomy Tremblay, artiste verrier

La remise du prix François-Houdé aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à La Guilde, 1356, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (QC), H3G 1J1. Par ailleurs, les œuvres des finalistes y seront exposées du 29 novembre 2019 au 23 février 2020, de même que celles de la lauréate du prix en 2018, la joaillière Aurélie Guillaume.

Le prix François-Houdé

Le prix François-Houdé souligne la facture remarquable des créations et leur apport original à l'exercice d'un métier d'art lié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, du verre, de la céramique, du papier ou d'autres matières, tout en reconnaissant leur maîtrise des techniques exploratoires propres à leur discipline. Rappelons que le prix a été nommé à la mémoire de François Houdé, qui fut un sculpteur verrier de réputation internationale et cofondateur du Centre des métiers du verre du Québec.

L'exposition Les Masques amoureux regroupe des créations contemporaines de la lauréate 2018, Aurélie Guillaume , basées sur des histoires de bandes dessinées, la pop culture et le street art et réalisées par la technique de l'émail sur cuivre combinée avec celles de joaillerie et d'illustration.

En plus de la remise d'une bourse 5 000 $, le prix François-Houdé comprend l'acquisition, pour la collection d'œuvres d'art de la Ville de Montréal, d'œuvres ou d'objets choisis parmi les créations des finalistes ainsi que l'exposition des œuvres du lauréat et des finalistes.

Pour connaître les détails de ce prestigieux prix, veuillez consulter le site web de la Ville : www .ville.montreal.qc.ca/culture/montreal-rend-hommage .

