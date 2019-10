Dévoilement des finalistes du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, la Ville de Montréal a procédé à l'annonce des cinq finalistes, qui, grâce à la qualité et l'originalité de leur œuvre, ont su se démarquer.

« Avec ce Prix, la Ville de Montréal, par l'entremise de son réseau de bibliothèques publiques, contribue à la promotion des réalisations des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices jeunesse de Montréal. Reconnus pour leur qualité d'écriture et d'illustration, ceux-ci contribuent au rayonnement de la métropole et à sa richesse littéraire », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu.

Les finalistes :

« Anatole qui ne séchait jamais » de Stéphanie Boulay (texte) et Agathe Bray-Bourret (illustrations), Édition Fonfon;

(illustrations), Édition Fonfon; « Bagages : mon histoire » recueil de poèmes de jeunes immigrants illustré par Rogé, Édition De La Bagnole;

« J'ai mal et pourtant, ça ne se voit pas…» de Lucile de Pesloüan (texte) et Geneviève Darling (illustrations), Édition De l'Isatis;

« Jules et Jim, frères d'armes » de Jacques Goldstyn (texte et illustrations), Édition Bayard Canada ;

(texte et illustrations), Édition ; « Maman veut partir » de Jonathan Bécotte (texte), Éditions Leméac .

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal a pour objectif de reconnaître l'excellence de la création montréalaise dans le secteur de l'édition pour les jeunes. Les finalistes du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal reçoivent une bourse de 500 $ chacun, offerte par les Amis de la Bibliothèque de Montréal. Une bourse d'une valeur de 5 000$ viendra récompenser les créateurs et créatrices de l'œuvre primée, qui seront dévoilés le 24 octobre dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques.

Pour connaître les finalistes : http://ville.montreal.qc.ca/culture/prix/2019/109

