Dévoilement des finalistes du Grand Prix du livre de Montréal

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Grand Prix du livre de Montréal, la Ville annonce les cinq œuvres finalistes qui se sont démarquées par leur qualité et leur originalité.

« Le Grand Prix du livre de Montréal témoigne du leadership de la Ville dans la promotion de l'excellence culturelle et littéraire et contribue à faire rayonner notre statut de métropole culturelle. Je félicite chacun des finalistes pour leur travail important et les remercie de contribuer à la vitalité de notre milieu littéraire », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu.

Les finalistes :

Alexia Bürger - Les Hardings , Atelier 10

, Atelier 10 Daniel Canty - La Société des grands fonds , La Peuplade

- , La Peuplade David Clerson - Dormir sans tête , Héliotrope

- , Héliotrope Carole David - Comment nous sommes nés , Les Herbes rouges

- , rouges Kevin Lambert - Querelle de Roberval , Héliotrope

Grand prix du livre de Montréal

Créé en 1965, le Grand Prix du livre de Montréal vise à promouvoir l'excellence en création littéraire et à souligner le dynamisme du milieu montréalais de l'édition. Il s'agit de l'un des prix les plus prestigieux offerts par la Ville de Montréal.

Une bourse de 15 000 $ sera offerte par la Ville à l'auteure ou à l'auteur de l'œuvre primée. Les quatre finalistes remportent, pour leur part, une bourse de 1 000 $.

Pour connaître les finalistes : http://ville.montreal.qc.ca/culture/prix/2019/104

