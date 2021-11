Dévoilement des finalistes du concours Vert-Uber!

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et l'entreprise Uber sont fières de dévoiler aujourd'hui le nom des finalistes de la première édition du Concours Vert-Uber. Le prix sera remis lors de la Journée économique de la FCCQ - Perspectives 2022, qui aura lieu le 16 novembre prochain. L'entreprise gagnante recevra une bourse de 20 000$.

En collaboration avec Uber, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a lancé ce concours afin de mettre en lumière des entreprises québécoises qui ont mis en place des stratégies en matière de développement durable. Cette initiative s'inscrit dans la démarche de la FCCQ à promouvoir un écosystème entrepreneurial plus vert et responsable. Cela rejoint également la stratégie de transition écologique entamée par Uber en 2020, dans le but d'offrir un service de mobilité sans émission dans certaines grandes villes d'ici 2030 et dans le monde entier d'ici 2040.

L'engouement pour le concours témoigne du succès de cette première édition et du dynamisme des entreprises québécoises quant à réaliser des actions impactant positivement l'environnement. Le jury d'experts qui a sélectionné les finalistes était composé de Julie Cusson, Vice-présidente affaires publiques et corporatives chez Boralex, Daria Hobeika, Cofondatrice et vice-présidente affaires juridiques chez Clearsum et Hugo Lafrance, Associé, stratégies durables chez Lemay et aussi président du comité économie verte de la FCCQ.

Au terme de leurs délibérations, le jury a donc retenu les entreprises suivantes pour leurs stratégies en matière de développement durable :

EcoloPharm

Ressources Géoméga Inc.

Biothermica

Rematek Energie

« La récente COP26 à Glasgow nous a tous démontré l'urgence climatique et la nécessité d'une action globale et immédiate afin de ralentir les impacts de notre société sur la planète. Au Québec et partout ailleurs, des entreprises l'ont déjà compris et n'ont pas attendu pour implanter des stratégies plus vertes et plus respectueuses de l'environnement. Il était important pour nous de faire rayonner ces compagnies qui contribuent à l'essor économique du Québec, tout en étant soucieuses de notre avenir commun », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« La lutte aux changements climatiques est une affaire de tous et nous souhaitons que ces leaders québécois sauront en inspirer d'autres. On entend souvent que le Québec est un précurseur en matière de développement durable. Si c'est le cas, c'est notamment parce qu'il y a des gens de tous les horizons qui ont accepté d'en faire une priorité et c'est à nous tous de poursuivre sur cette voie », a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec.

Portrait des entreprises finalistes :

