LONDON, ON, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme a dévoilé aujourd'hui les finalistes de quatre prix pour le reportage en santé mentale au Canada en 2021. Quinze finalistes ont été retenus parmi les 55 candidatures reçues.

Les prix pour les reportages publiés en français sont nommés d'après le guide En-Tête : reportage et santé mentale, alors que leurs équivalents anglophones sont nommés d'après le guide Mindset: Reporting on Mental Health. Plus de 13 000 exemplaires de ces guides, conçus par des journalistes pour des journalistes, sont disponibles dans les salles de rédaction et les écoles de journalisme au pays.

Les prix En-Tête comportent dorénavant deux catégories: une sur la santé mentale au travail, et l'autre sur la santé mentale des jeunes. Les Mindset awards comportent également les deux mêmes catégories.

Voici les finalistes pour chacune des catégories, classés par date de publication.

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail:

Angie Landry pour Parler du suicide pour la suite du monde , un récit numérique publié sur le site internet de Radio-Canada le 10 mars 2021. Le reportage dévoile comment les intervenants et travailleurs sociaux, notamment en prévention du suicide, ont souffert de l'isolement imposé par la pandémie de COVID-19. Offrir de tels services, dans la solitude de sa résidence, peut peser lourd sur ces travailleurs, pourtant bien outillés pour détecter la détresse.

Estelle Côté-Sroka pour Des victimes de racisme bâillonnées dans la fonction publique fédérale - un récit numérique publié sur le site internet de Radio-Canada, le 26 mai 2021. Le reportage est le fruit d'une enquête de trois mois sur la discrimination raciale dans la fonction publique fédérale, et de ses effets sur la santé mentale des victimes.

Isabelle Burgun pour Le Milieu communautaire ébranlé par la pandémie publiée par Agence Science-Presse, le 26 juillet 2021. Le reportage témoigne des difficultés, pour les organismes de soutien aux démunis, de maintenir un filet social pendant la pandémie de COVID-19.

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes:

Caroline Touzin pour Une pandémie dans la tête, publié dans La Presse, le 12 juin 2021. Caroline Touzin a été la seule journaliste au Québec - et fort possiblement au Canada - à réaliser une immersion au sein d'une unité pédopsychiatrique en pleine crise de la COVID-19, afin de témoigner de l'impact des mesures de santé publique sur la santé mentale des jeunes.

Anne-Marie Provost pour Incursion dans une salle de classe de l'Institut Philippe-Pinel publié dans Le Devoir, le 6 octobre 2021. Le reportage nous transporte à l'école de l'Institut de psychiatrie Philippe-Pinel, qui reçoit les cas les plus lourds et violents dans son unité pour adolescents. On découvre comment les méthodes d'enseignement y sont adaptées à leurs problèmes de santé mentale.

Florence Morin-Martel pour Peut-on la garder en vie, s'il vous plait ? publié dans La Presse le 21 octobre 2021. Le reportage raconte le cri du cœur d'une mère pour que sa fille dépressive puisse avoir accès à des services en santé mentale. Son adolescente de 15 ans, « une véritable bombe à retardement », passe entre les mailles du système en raison de son autisme, déplore-t-elle.

Diamond Yao pour De l'adoption à l'immigration, les défis de santé mentale dans la communauté asiatique publié sur le site internet La Converse, le 17 novembre 2021. Le reportage porte sur les lacunes du système de santé mentale pour les Asiatiques, confronté à une foule de situations stressantes, y compris l'adoption, dans le contexte de la montée d'un sentiment anti-asiatique au Québec.

Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting:

Nadine Yousif, journaliste en santé mentale pour le Toronto Star, pour Stressed and overworked, nurses hailed as 'health-care heroes' are struggling to find help , publié le 8 février 2021.

Odette Auger, journaliste indépendante, pour son reportage publié sur IndigiNews, Workers tackling anti-Indigenous racism say they faced scapegoating and 'backlash' at Island Health , sur les effets du démantèlement d'une équipe de sécurité culturelle dans un établissement de santé de l'Île de Vancouver, publié le 10 février 2021.

Tom Murphy, Linda Guerriero, Rachel Ward, Patrick Callaghan, Liz Rosch et Loretta Hicks de l'émission The Fifth Estate à la CBC pour Broken Honour , une enquête sur la façon dont la police militaire et les responsables de la justice permettent que des cas d'inconduite sexuelle restent impunis, et des conséquences sur la santé mentale des victimes. Le reportage a été diffusé le 12 mars 2021.

Zosia Bielski, du Globe and Mail, pour Hospital COVID-19 visitation rules exact a heavy toll on families, ICU staff , publié le 28 avril 2021.

Mindset Award for Reporting on the Mental Health of Young People:

Robert Cribb avec Morgan Bockneck (Toronto Star), et Charlie Buckley, Giulia Fiaoni, Declan Keogh, Radha Kohly, Liam G. McCoy and Danielle Orr (Investigative Journalism Bureau à l'Université de Toronto) pour la partie 2021 d'une série collaborative de deux ans, Generation Distress, publiée dans le Toronto Star les 19 février, 15 mars, 21 avril et 21 novembre 2021.

Katherine Engquist pour sa série en deux parties Mind the Gap, publié dans l'hebdomadaire Victoria News les 27 mai et 3 juin 2021. Le reportage met en lumière le manque de services de santé mentale pour les jeunes de la région métropolitaine de Victoria, sur l'île de Vancouver.

Odette Auger, journaliste indépendante, pour Gentle truth telling: How to talk to our youngest community members about residential schools , publié dans Windspeaker, le 8 juillet 2021.

Simon Lewsen et la photographe Chloē Ellington pour Inside the Mental Health Crisis Facing College and University Students , un article de 7000 mots avec photos et multimédia, publié dans The Walrus, le 26 octobre 2021.

La cofondatrice et productrice exécutive du Forum, Jane Hawkes, souligne: «Le nombre important de candidatures cette année démontre à quel point les médias accordent désormais plus d'attention aux problèmes de santé mentale, et cela ne peut qu'être bénéfique pour le public.»

Les prix pour le reportage en santé mentale au travail sont commandités par Stratégies en santé mentale au travail, gracieuseté de la Canada Vie. Les prix pour le reportage en santé mentale chez les jeunes sont de leur côté commandités par l'Association canadienne pour la santé mentale.

Les guides En-Tête et Mindset sont soutenus financièrement par la Commission de la santé mentale du Canada, avec des fonds provenant de Santé Canada. Le Forum est le seul responsable éditorial de ces guides.

Les gagnants et les récipiendaires de mentions honorables sont choisis parmi les finalistes par quatre jurys indépendants (deux en français et deux en anglais). Les noms des gagnants seront dévoilés lors du gala annuel de l'Association canadienne des journalistes à Montréal, le 28 mai prochain.

