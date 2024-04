SAINTE-JULIE, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les Prix Alizés, présentés par FAC, mettent de l'avant les succès des entreprises canadiennes sur les marchés mondiaux en révélant les finalistes dans trois catégories. La Soirée des Alizés, une initiative du Groupe Export agroalimentaire, annoncera les gagnants le 15 mai 2024, au Palais des congrès, en marge du Salon International de l'alimentation Canada (SIAL).

« Les derniers chiffres démontrent une hausse constante des exportations en agroalimentaire autant au Québec, qu'au Canada. Cette augmentation est, entre autres, attribuable à l'innovation et à l'engagement en exportation des entreprises agroalimentaires d'ici, renforçant d'autant plus la pertinence des Prix Alizés », souligne Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire, qui analyse d'année en année les statistiques en exportation de l'industrie.

Trois finalistes par catégorie ont été sélectionnés. Ils se sont notamment distingués par leur côté innovateur, leurs réussites et les nouveaux marchés conquis dans les dernières années.

Catégorie PME Fonds de solidarité FTQ

Poseidn

Érablière Turkey Hill

Evive

Catégorie Grande Entreprise FAC

Bassé Frères Alimentation Orientale

Cultures Gen V

Rustica Foods

Catégorie Stratégie d'exportation innovante Inno-centre

Cultures Gen V

Evive

Rustica Foods

« Cette année, le jury a eu du mal à prendre une décision pour chaque catégorie. Toutes les candidatures soumises provenaient d'entreprises démontrant des stratégies et des réussites très remarquables dans le domaine de l'exportation agroalimentaire. La délibération s'est avérée corsée mais nous nous sommes ralliés ! », a annoncé le président du jury des Prix Alizés, Louis Turcotte, Vice-Président national, Financement corporatif et comptes d'envergure chez FAC.

Cinq autres membres de l'industrie agroalimentaire formaient le jury soit : Benoit Tétrault, directeur des placements privés et investissements d'impact, Agroalimentaire et santé, au Fonds de solidarité FTQ, Éric Waterman, vice-président, agroalimentaire, chez Inno-centre, Karen Trujillo, directrice de comptes commerciaux, région du Québec, chez EDC, Pascale Daigneault, agente principale de développement de l'industrie (Québec et Nunavut), à la Direction générale des services à l'industrie et aux marchés d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, ainsi que Martin Lemire, vice-président chez Edikom.

La Soirée des Alizés est possible grâce à la participation de nombreux partenaires : Financement Agricole Canada (FAC), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Alimentation Canada (AAC), Inno-centre, Fonds de solidarité FTQ, Exportation et développement Canada (EDC), Agro Québec, l'actualité ALIMENTAIRE et SIAL Canada.

Le Groupe Export invite les membres de l'industrie agroalimentaire du Canada à participer à cet événement.

Billetterie en ligne : lesprixalizesawards.ca

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Le Groupe Export agroalimentaire est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge du SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

