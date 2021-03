Deanna Bowen , Montréal, Québec

, Montréal, Québec Annie MacDonell , Toronto, Ontario

, Dawit L. Petros , Montréal, Québec

, Montréal, Québec Greg Staats , Toronto / Six Nations of the Grand River Territory, Ontario

« Bravo aux quatre artistes remarquables qui sont nommés grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia de cette année, souligne Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. Depuis très longtemps, la Banque Scotia se passionne pour les arts, qu'elle soutient dans les collectivités de tout le pays. Ces artistes, grâce à leurs œuvres, nous exposent à de nouvelles idées et nous amènent à voir différemment le monde qui nous entoure. »

En 2010, la Banque Scotia a créé, avec Edward Burtynsky, le Prix de photographie Banque Scotia pour approfondir son engagement sur le plan artistique et pour saluer la vision créative et les réalisations des photographes les plus talentueux au Canada. Dix ans plus tard, le Prix continue de mettre les Canadiens en contact avec l'art photographique et de jouer un rôle important dans la progression de la carrière artistique du lauréat.

« Après une année aux difficultés inédites pour nombre d'entre nous, nous sommes absolument ravis d'annoncer la liste des grands finalistes du Prix de photographie Banque Scotia 2021, explique Edward Burtynsky, président du jury du Prix de photographie Banque Scotia. Ces artistes ont présenté des œuvres importantes et nous nous réjouissons de pouvoir rendre hommage à ces talents canadiens exceptionnels. »

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2021 sera sélectionné par un jury composé de sommités du milieu canadien des arts. Il remportera ce qui suit :

Une bourse de 50 000 $;

Une exposition solo dans le cadre du festival CONTACT de la Banque Scotia 2022;

Un recueil de ses œuvres, publié et distribué à l'échelle mondiale par Steidl (Allemagne).

Les trois finalistes recevront chacun une bourse de 10 000 $.

Le lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2021 sera dévoilé au printemps 2021.

Les œuvres de Dana Claxton, gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2020, seront mises à l'honneur dans le cadre d'une exposition solo au Ryerson Image Centre, durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia 2021 qui s'ouvrira en mai 2021.

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le www.prixdephotographiebanquescotia.com.

