Sort Of mène en télévision avec 13 nominations ; Night Raiders et

Scarborough sont en tête des catégories en cinéma avec 11 nominations.

La cérémonie des prix Écrans canadiens sera diffusée sur CBC et CBC Gem le dimanche 10 avril.

TORONTO, le 15 févr. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l'Académie canadienne) a dévoilé aujourd'hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2022 dans 145 catégories en cinéma, en télévision et en médias numériques. Les prix seront présentés pendant six jours lors de la Semaine du Canada à l'écran, qui culminera avec la cérémonie des prix Écrans canadiens 2022, diffusée sur CBC et CBC Gem le dimanche 10 avril à 20 h (21 h HNA / 21 h 30 HNT).

La première saison de la série de CBC Sort Of mène dans les catégories en télévision et dans l'ensemble des nominations aux prix Écrans canadiens 2022, avec pas moins de 13 mentions. Elle est suivie par Pretty Hard Cases (CBC) et Wynonna Earp (CTV Sci-Fi Channel), qui récoltent chacune 11 nominations, puis par les deux séries de CBC Coroner et Kim's Convenience (10 nominations).

Dans le domaine du cinéma, ce sont les films Scarborough de Shasha Nakhai et Rich Williamson et Night Raiders de Danis Goulet qui sont en tête, avec 11 nominations chacun. Ils sont suivis par All My Puny Sorrows de Michael McGowan (8 nominations), puis par Wildhood de Bretten Hannam et Les oiseaux ivres d'Ivan Grbovic (6 chacun).

21 Black Futures et For the Record mènent tous deux dans le secteur des médias numériques avec 8 nominations, suivi par The Communist's Daughter, qui en récolte 6.

« Nous avons énormément de chance de pouvoir encore une fois célébrer les talents canadiens qui ont réussi à créer des œuvres exceptionnelles dans un contexte particulièrement difficile », a déclaré Beth Janson, chef de la direction à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « Le mélange de créativité et de résilience dont font preuve les finalistes aux prix Écrans canadiens 2022 témoigne de la force des industries audiovisuelles canadiennes. Nous sommes ravi.e.s de leur rendre hommage. »

« Pendant cette période d'isolement, les arts ont servi de point de rassemblement essentiel aux différentes communautés, qui se retrouvent et se renforcent grâce au pouvoir de l'imagination », a affirmé John Young, président de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « Par leur talent et leur travail assidu, les finalistes aux prix Écrans canadiens 2022 donnent naissance à de telles rencontres. C'est un honneur de souligner leur apport aussi indispensable qu'impérissable. »

La majorité des prix Écrans canadiens 2022 sera présentée pendant la Semaine du Canada à l'écran 2022, sous forme de neuf cérémonies virtuelles réparties par genre, avec des présentateur.trice.s et des discours de remerciement en direct. Toutes les cérémonies seront diffusées en direct sur Academy.ca, ainsi que sur la page Twitter et la chaîne YouTube de l'Académie canadienne, du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022.

Cette semaine de célébrations culminera avec la cérémonie des prix Écrans canadiens 2022, diffusée sur CBC et CBC Gem. La cérémonie mettra de l'avant un choix de catégories importantes et rendra hommage aux lauréat.e.s des Prix spéciaux de l'année. Enrichie par la présence de nombreuses vedettes et concoctée avec ingéniosité pour les fans du divertissement canadien, la remise de prix honorera les contenus locaux et évoquera tous les temps forts de l'année qui nous ont fait rire, pleurer et réfléchir. Mettant en vedette les stars de la série de sketches comiques maintes fois primée TallBoyz (Guled Abdi, Vance Banzo, Tim Blair et Franco Nguyen), la cérémonie promet d'être une remise de prix comme vous n'en avez jamais vue : un rassemblement éclectique d'artistes qui adorent raconter des histoires et qui se retrouvent autour de l'amour du cinéma, de la télévision et des médias numériques nationaux - et bien sûr, du public !

Pour consulter la liste complète des finalistes aux prix Écrans canadiens 2022, visitez Academy.ca/nominees . Consultez l'horaire complet de la Semaine du Canada à l'écran 2022 à Academy.ca/schedule .

