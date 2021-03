Dévoilement des finalistes aux prix Écrans canadiens 2021

Schitt's Creek arrive en tête du côté télévision avec 21 mises en nomination, tandis qu'en cinéma, Blood Quantum est finaliste dans 10 catégories

Les remises de prix seront diffusées en direct du 17 au 20 mai 2021

TORONTO, le 30 mars 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l'Académie canadienne) a annoncé aujourd'hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2021 dans 141 catégories du cinéma, de la télévision et des médias numériques. La remise des prix sera diffusée en direct sur Academy.ca (de même que sur le fil Twitter et dans la chaîne YouTube de l'Académie) sous forme d'une série de sept présentations par genre, et ce, du lundi 17 mai au jeudi 20 mai 2021.

La sixième et dernière saison de Schitt's Creek trône à la tête des finalistes, tant en télévision que dans l'ensemble des catégories, avec 21 mises en nomination, suivie par Cardinal: Until The Night et Trickster, chacun finaliste dans 15 catégories. En cinéma, Blood Quantum de Jeff Barnaby ouvre le bal avec 10 mises en nomination, suivi de Funny Boy de Deepa Mehta avec neuf, puis d'Akilla's Escape de Charles Officer avec huit. Enfin, Bit Playas est finaliste dans six catégories des médias numériques, tandis que Hey Lady! obtient cinq mises en nomination et les œuvres Avocado Toast the series et Ghost BFF en reçoivent quatre chacune.

La neuvième édition annuelle des prix Écrans canadiens sera une célébration du contenu canadien qui nous a accompagnés lors d'une année très précaire et rendra hommage aux créateurs qui ont porté des histoires uniques sur nos écrans et dans nos vies. Chaque présentation sera narrée par une personnalité canadienne notable et mettra en lumière les œuvres finalistes. La remise de prix culminera avec l'événement principal, la cérémonie des prix Écrans canadiens, mettant en vedette une sélection des prix les plus prestigieux, qui sera diffusée en direct le jeudi 20 mai à 20 h (HE). Plus de détails seront annoncés dans les prochaines semaines.

« Dans l'attente de meilleurs jours, c'est un honneur pour nous de célébrer avec l'ensemble de la population canadienne les réussites des finalistes aux prix Écrans canadiens 2021 et leurs œuvres créatives », affirme Beth Janson, chef de la direction, Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

« Les finalistes aux prix Écrans canadiens 2021 démontrent clairement que nous avons des artisans de talent au pays, indique John Young, président, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. C'est un privilège immense pour nous de mettre en lumière l'excellence et le succès de notre industrie et de témoigner notre appréciation pour les histoires qu'ils racontent. »

Les remises des prix Écrans canadiens 2021 se dérouleront du lundi 17 mai au jeudi 20 mai 2021 à compter de 19 h (HE) tous les soirs. Consultez le calendrier des événements au Academy.ca.

Pour consulter le communiqué de presse intégral et la liste complète des finalistes aux prix Écrans canadiens 2021, prière de visiter Academy.ca.

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est la plus importante association professionnelle artistique nationale sans but lucratif. Elle est vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration des talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Elle compte plus de 4 000 membres, dont des figures emblématiques et des professionnels chevronnés, ainsi que des artistes émergents et des étudiants. Elle offre collectivement des programmes de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage qui favorisent la croissance, l'inclusion et le mentorat au sein du secteur.

L'Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens qui réunissent annuellement l'industrie des médias visuels afin de célébrer les plus grands talents au pays dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques dans le cadre de la Semaine du Canada à l'écran.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de ses partenaires platine, CBC et CTV, de son partenaire principal, Netflix, et de ses grands partenaires, le Fonds des médias du Canada, Cineplex et le Fonds Cogeco.

Pour de plus amples renseignements sur l'adhésion et les programmes, prière de visiter Academy.ca.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision :

