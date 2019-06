Dévoilement des entreprises lauréates du prix Agir pour l'égalité

Prix Agir pour l'égalité 2019/Entreprise collective

Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale

Prix Agir pour l'égalité 2019/Petite et moyenne entreprise

Amiot Bergeron architecture et design urbain

Prix Agir pour l'égalité 2019/Grande entreprise

Deloitte

Prix Agir pour l'égalité 2019/Mention spéciale

Université Laval

« La parité est une valeur d'une grande importance pour La Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Nous sommes fiers de mettre en lumière des organisations qui rayonnent par leurs pratiques organisationnelles exemplaires et innovantes en matière d'égalité », souligne Madame Julie Bédard, présidente et cheffe de la direction de la CCIQ.

Pour la présidente du Conseil du statut de la femme, Me Louise Cordeau : « Les entreprises lauréates ont démontré l'impact de mesures concrètes en matière d'égalité. Nous saluons leur engagement et nous espérons que cette première édition inspirera d'autres entreprises. »

L'égalité entre les femmes et les hommes est essentielle dans toutes les sphères de la société. Avec le prix Agir pour l'égalité la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et le Conseil du statut de la femme souhaitent promouvoir et encourager les pratiques égalitaires en milieu de travail.

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

La CCIQ regroupe plus de 4700 membres sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec, elle est la voix privilégiée de la communauté d'affaires de Québec et l'interlocuteur principal du milieu économique régional.

À propos du Conseil du statut de la femme

Le Conseil du statut de la femme est un organisme gouvernemental de consultations et d'études. Il a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec et d'informer la population sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Lieu de tous les féminismes, il souhaite éclairer toutes les voix.

