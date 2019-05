Dévoilement de la programmation estivale 2019 : Loud, 2Frères, Patrice Michaud parmi les spectacles de l'été

SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec des artistes de renom que la Ville de Saint-Jérôme a dévoilé sa programmation du Quartier des arts et du savoir pour l'été 2019. Sous le slogan Je suis pop, rock, folk, trad, country, disco… Je suis Saint-Jérôme, la programmation estivale fait écho à tous les styles musicaux qui seront offerts aux citoyens de Saint-Jérôme.

Parmi les têtes d'affiche, le populaire rappeur Loud, se produira sur la grande scène de la place des Festivités au mois d'août. Le précéderont des artistes aimés du public tels, Patrick Norman, Kaïn, Mes Aïeux, Patrice Michaud, Laurence Jalbert et les Sœurs Boulay. Un spectacle hommage à Boule Noire réunissant une dizaine d'artistes, dont Patsy Gallant, Judi Richards, Charles Biddle Jr. et Pierre Perpall marquera la contribution de Georges Thurston à la communauté jérômienne. Les festivités estivales s'entameront en grande pompe le 23 juin avec la traditionnelle fête nationale alors que Saint-Jérôme accueillera le dynamique et talentueux groupe 2Frères au parc de l'École polyvalente.

« Avec la programmation estivale 2019, la Ville de Saint-Jérôme avait la préoccupation de plaire à l'ensemble de la population et c'est pourquoi l'accent est mis sur la variété des genres musicaux ainsi que sur la qualité des artistes et des activités culturelles », témoigne Janice Bélair-Rolland, conseillère municipale mandataire aux organismes culturels, aux arts et au savoir.

En plus de ces prestations musicales, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a élaboré une programmation qui comporte plusieurs activités pour les petits et les grands prévues tout au long de l'été. Mis à part les spectacles offerts dans les bars du centre-ville et le théâtre d'été au Théâtre Gilles-Vigneault, toute la programmation est gratuite et ouverte à tous.

De son côté, le Théâtre Gilles-Vigneault présente tout l'été la pièce « Le bizarre incident du chien pendant la nuit ». La belle saison se conclura sur une note d'humour avec le Festival Nord-de-Rire du 22 au 24 août qui aura lieu à la place des Festivités.

Voici quelques dates à mettre à votre agenda cet été :

PLACE DES FESTIVITÉS AMPHITHÉÂTRE ROLLAND 13 juillet, 20 h 30 : Patrick Norman 20 juillet, 20 h 30 : Kaïn 27 juillet, 20 h 30 : Mes Aïeux 3 août, 21 h : Hommage à Boule Noire 10 août, 20 h 30 : Loud (première partie Sam T.) 15 août, 20 h : Patrice Michaud 16 août, 20 h : Les sœurs Boulay 17 août, 20 h : Laurence Jalbert Jeudi découverte et vendredi thématique, dès 20 h 11 juillet : Pastel 12 juillet : Annie Blanchard 18 juillet : Claudelle 19 juillet : Passe-moé la puck, hommage aux Colocs 25 juillet : D'ores & Déjà 26 juillet : Yves Lambert 1er août : Trace D'ours 2 août : Meredith Marshall et invités 8 août : Woody 9 août : Julie Lefebvre, Marie-Pier Gamache, Liana Bureau

