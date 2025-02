Lancement du nouveau Festival Lumière : une programmation qui promet!

SAINT-JÉRÔME, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Saint-Jérôme, en collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault, lance le tout nouveau Festival Lumière, qui se déroulera les 11 et 12 juillet prochains. Avec Alicia Moffet, Daniel Bélanger, Mario Pelchat et Christian Marc Gendron comme têtes d'affiche, la programmation du festival propose un amalgame de spectacles d'envergure, de prestations intimistes et de performances multidisciplinaires. Une offre qui saura plaire au plus grand nombre!

« C'est une réelle fierté de vous présenter une programmation de ce calibre à Saint-Jérôme! Le Festival Lumière est une opportunité d'aller rejoindre un public qui va bien au-delà des frontières de la Ville. J'invite donc les Jéromiennes et les Jéromiens, ainsi que nos voisins des rives nord et sud, à venir célébrer avec nous au mois de juillet! », a déclaré le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier.

La vision artistique du Festival Lumière repose sur des notions contemporaines et fondamentales d'inclusivité et de respect, par le biais de l'art vivant sous toutes ses formes. Les thèmes qui le composent, dont la lumière est la locomotive, sont l'électrification des transports, l'innovation et le développement durable.

Pour Guy Chevrier, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, le Festival Lumière se veut « une expérience sensorielle qui va bien au-delà d'un simple événement culturel, mais qui interroge également sur notre rôle dans la construction d'un avenir durable et éclairé. Il incarne l'espoir, les aspirations collectives et la vitalité de notre grande région. »

LA PROGRAMMATION EN BREF

Vendredi 11 juillet

Animation grand public par des artistes multidisciplinaires

Christian Marc Gendron : D'Elvis à Elton

: D'Elvis à Elton Joé Napoléon en plateau double avec LUMIÈRE

Projection architecturale d'une fresque lumineuse par Jeff Malo

Illumination artistique par Maxine Drury

Alicia Moffet

Samedi 12 juillet

Animation grand public par Parédolïa

Elles chantent Pelchat : Lumière sur 45 ans de chansons

Projection architecturale d'une fresque lumineuse

Illumination artistique par Maxine Drury

Daniel Bélanger

Pour obtenir tous les détails de la programmation, consultez le vsj.ca/festival-lumiere.

SOURCE Ville de Saint-Jérôme

Audrey Roy, [email protected], 579 888-5912