Dévoilement de la programmation de la scène TD du festival Fierté Montréal 2019 : Diversité et parité!

MONTRÉAL, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, en collaboration avec le Casino de Montréal, a dévoilé ce matin la programmation complète des spectacles extérieurs gratuits qui se tiendront sur la scène TD, au parc des Faubourgs, du 9 au 18 août 2019. En plus de la présence des têtes d'affiche Ciara et Margaret Cho, la scène TD sera tout autant chauffée par des artistes reconnu.e.s et apprécié.e.s, dont Ariane Moffatt, Safia Nolin, Beyries, Debbie Lynch White, Fanny Bloom, Alexandra Stréliski, Eve Salvail, Luciana, Robin S., les célébrités de Drag Superstars présenté par MAC Cosmetics, Geoffroy et Janice Robinson!

« Les multiples et différents talents de la diversité féminine sont fièrement placés de l'avant encore une fois cette année! Mais nous sommes tout autant fièr.e.s de pouvoir compter sur une programmation paritaire à l'image de l'ensemble de nos communautés. Riche, diversifiée et dont le talent est coloré d'une palette infinie de couleurs et de nuances! », a ajouté Éric Pineault, président-fondateur du festival de 11 jours. Pour une troisième année consécutive, la scène TD sera située au parc des Faubourgs et saura en mettre plein la vue à toustes les festivalier.ère.s qui s'y déplaceront pour célébrer la diversité sexuelle et de genre (DSG).

Ce plus grand rassemblement LGBTQ+ au Canada et de la francophonie rayonnera au parc des Faubourgs à compter du vendredi 9 août, dès 19 h, lors d'une Cérémonie d'ouverture sous le thème de la réconciliation autochtone. Le festival Fierté Montréal soulignera ainsi la présence et la résilience de ces communautés à travers le temps, ainsi que les réalités encore méconnues dont elles souffrent, lors d'un moment visant à soutenir, par le fait même, la cause des femmes, filles et personnes bispirituelles portées disparues et assassinées (MMIW2S Missing and Murdered Indegenous Woman and 2Spirit). Dès 20 h 30, l'ambiance sera festive avec une prestation de Dear Denizen, auteur-compositeur interprète d'origine congolaise pilotant l'éclectique groupe NGABO, qui s'est construit un public fidèle et réputé pour ses performances d'une énergie hors du commun!

Toujours le vendredi 9 août sur la scène TD, c'est Ariane Moffatt qui est la présentation principale de la toute première soirée de ce festival haut en couleurs, avec une prestation qu'elle seule puisse offrir! Une présence au festival Fierté Montréal attendue depuis longtemps! Notre idole, aussi maman ouvertement lesbienne et appréciée de toustes, nous réserve une prestation à son image : sincère, généreuse et surprenante!

Le samedi 10 août, dès 18 h, la scène TD du parc des Faubourgs sera surplombée d'un arc-en-ciel festif car la DJ Montana, DJ open format, sera en première partie d'une Prestation du Kiki Ball, dès 19 h 30, avec la participation de personnes importantes du ballroom montréalais et canadien! Le très attendu spectacle Illusion attirera les foules dès 20 h comme présentation principale de cette soirée, avec plus de 150 personnes sur scène dont une cinquantaine de drags! Le légendaire et doué Michel Dorion, à la barre de cette soirée signature depuis plus d'une décennie, réserve à toustes des moments inoubliables et certainement, des surprises! Notons entre autres le retour du Drag Challenge, remporté l'an dernier par Georges Laraque, dont les concurrent.e.s seront annoncé.e.s sous peu!

Pour terminer ce premier weekend de spectacles gratuits sur la scène TD, le dimanche 11 août, après un DJ Set de l'incomparable Eve Salvail qui débutera dès 18 h, le festival Fierté Montréal vous invite en toute Fierté un spectacle 100 % québécois qui ne sera présenté qu'une seule fois : Supernovas! Une soirée de Fierté québécoise à saveur rock/blues/soul qui réunira notamment les talents de Luce Dufault, Claude Dubois, King Melrose, Debbie Lynch-White, Florence K, Cassiopée, Kim Richardson, et plusieurs autres! Sous la conception et direction artistique de Marleen Ménard, alliée incontournable des communautés LGBTQ+, et sous la direction musicale de Denis Courchesne, il s'agit d'une soirée unique à ne pas manquer!

Le parc des Faubourgs ayant pris un moment de ressourcement les 12 et 13 août, il sera ainsi prêt pour le deuxième weekend du festival Fierté Montréal! Le mercredi 14 août, dès 18 h, c'est le duo DJ Franz & Diskommander qui prendra possession de la scène TD, afin de réchauffer la foule pour une prestation spéciale de Bo*Johnson, dès 19 h 30. Bo*Johnson est-il une Voix, une Belle Âme ou une Diva? Chacun.e pourra le dire ou le penser, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un artiste hors-pair qui saura séduire et préparer la scène pour le spectacle VAGUE, dès 20 h. Une soirée pour se laisser emporter par le courant et surfer sur les mélodies d'artistes de la nouvelle VAGUE! Au rendez-vous, un tourbillon d'émotions qui plongera parfois dans les eaux troubles, parfois sur une rivière tranquille, avec la participation de Safia Nolin, Alexandra Stréliski, Beyries, La Bronze, Geoffroy, Annie Sama, Anthony Carle, Wake Island et Mathis Xavier, et d'autres vagues!

Le jeudi 15 août dès 18 h, DJ Gigi se promet d'animer, de divertir et bien sûr, de faire danser les dizaines de milliers de personnes qui viendront assister pour la quatrième année au plus gros spectacle de drags ayant participé à la populaire émission RuPaul's Drag Race! Bien que Drag Superstars, présenté par MAC Cosmetics sera sur scène dès 20 h, il est fortement recommandé d'arriver tôt à cette soirée afin d'avoir la chance de voir, sous l'animation de Sasha Velour, les performances exclusives de Yvie Oddly, A'keria C.Davenport, Brooke Lynn Eight, Silky Nutmeg Ganache, Trinity Taylor, Detox, Latrice Royale, Manila Luzon, Willam, Naomi Smalls et Vanessa « Miss Vangie » Mateo! Cette populaire soirée ne saurait être complète sans le fameux spectacle de mi-temps, assuré par des drags locales!

Il va sans dire que le rythme sera déjà bien marqué sur la scène TD du parc des Faubourgs pour le vendredi 16 août, dès 18 h, alors que le talentueux DJ Minas nous offrira un set avant de faire place à la soirée Excellence, dès 20 h. Cette année, pour la 3e édition d'Excellence, cette présentation d'une incroyable beauté visant à créer un espace bienveillant et ainsi permettre l'expression artistique par et pour des personnes queer, trans et/ou racisé.e.s, mettra en vedette, dès 20 h, les talents de Cyber, Randay, Jade Above, Andy Razafi, Apollin, Joy Rider, Tammy Tuesdayz et Tika! C'est Margaret Cho, dès 22 h, qui aura la chance de rassembler la foule afin de leur souhaiter, à sa manière, une Fierté 2019 inoubliable! Cette humoriste bisexuelle, militant constamment contre le racisme, l'intimidation et pour la pleine reconnaissance des personnes socialement discriminées, soulèvera les rires et aussi, par le fait même, une réflexion!

Déjà très attendue de toustes, la soirée JetSet, présentée le 17 août dès 20 h, prendra son plein à la suite d'un DJ Set, dès 18 h, de Stephan Grondin, DJ mondialement reconnu et fréquemment récompensé (incluant un Grammy), avec des prestations de Geneviève Leclerc, Luciana, Brian Justin Crum et bien sûr, d'une alliée extraordinaire dont le retour attendu connaît un rayonnement planétaire, Ciara!

C'est avec un T-Dance mémorable que la 13e édition du festival Fierté Montréal prendra fin dimanche le 18 août, dès 15 h, avec la sémillante DJ Lady McCoy, qui réchauffera la piste jusqu'à ce que l'extravagante Las Bibas from Vizcaya, dès 18 h, prenne la relève pour enflammer le parc des Faubourgs! Janice Robinson (Dreamer, There Must Be Love) viendra faire une apparition spéciale et le légendaire Tom Stephan, dès 21 h, attisera, avec les dernières notes du festival Fierté Montréal 2019, la foule de la scène TD du parc des Faubourgs!

À propos du festival Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés LGBTQ+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2018, le festival a généré un achalandage total de 2,1 millions de visiteurs. En 2019, les festivités se tiendront du 8 au 18 août. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

SOURCE Célébrations de la Fierté Montréal

Renseignements: Pour toute question : François Laberge, Directeur des communications, fl@fiertemtl.com, Cell : 514 779-6134; Demandes d'entrevues : Nathalie Roy, Consultante, relations de presse, nathalie.roy@bell.net, 514 889-3622

Related Links

https://fiertemtl.com/