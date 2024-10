Dévoilement de l'indice A3 - Nouveau portrait des habitudes des Québécois face aux vins, bières et spiritueux

MONTRÉAL, le 26 oct. 2024 /CNW/ - A3, les agences de vins, bières et spiritueux, dévoile pour une première année son indice sur la prise de décision des Québécois face à l'alcool. Comment les Québécois.es choisissent leurs boissons alcoolisées? Quelles sources sont consultées avant de faire un achat? De nouvelles tendances se dessinent-elles? L'indice A3 est la nouvelle boussole destinée à comprendre les habitudes de la population du Québec pour mieux y répondre.

Entre nouveauté et valeur sûre

Les Québécois et Québécoises sont friands d'une offre diversifiée. En effet, pour 62 % des personnes sondées, plus on offre une variété de produits, plus elles sont encouragées à la découverte de nouveaux produits.

Une tendance de fond se dessine quand même dans leurs habitudes d'achat : 9 consommateurs sur 10 rachètent les produits qu'ils ont essayés et qu'ils aiment. En contribuant à 90 % de l'éventail de boissons alcoolisées disponibles à la SAQ, les agences jouent un rôle central dans l'expérience des consommateurs. Elles leur offrent l'occasion de découvrir des produits nouveaux qui pourraient devenir des classiques, tout en augmentant la diversité des options à explorer.

Il n'y a pas que le prix qui compte

L'étude menée auprès de consommateurs de partout au Québec révèle que le prix arrive en tête de liste de huit éléments qui déterminent l'achat (ou non) d'une boisson, suivi de près de la recherche de produits de qualité, un aspect pour lequel la connaissance fine des marchés par les agences joue un rôle déterminant dans l'offre rendue disponible sur les tablettes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la présence d'un rabais ou de points n'apparait pas comme un facteur déterminant dans l'achat d'un produit.

Note méthodologique : Le sondage a été réalisé du 7 au 13 mai 2024 au moyen d'un panel Web de 1 009 adultes québécois de toutes les régions. Les personnes répondantes du sondage ont été appelées à classer huit critères de choix d'une boisson en ordre de priorité. Afin d'effectuer un classement pour l'ensemble des répondants et répondantes, un score a été associé à chaque rang, attribuant 8 points lorsqu'un critère est positionné au premier rang, 7 points lorsqu'associé au deuxième rang, jusqu'à atteindre 1 point pour le huitième rang. La moyenne a ensuite été calculée. Un score plus élevé signifie que le critère a été plus souvent placé en première position par les répondants au sondage.

Une boisson pour toutes les occasions

L'indice A3 vient confirmer certaines tendances actuelles entourant le contexte de consommation d'alcool. Le vin occupe toujours une place de choix à la table : 72 % des gens qui le consomment le font à l'heure du repas. Les bulles, quant à elles, sont consommées lors de l'apéro par 30 % des Québécois qui apprécient ce produit. Elles sont particulièrement populaires chez les 18-44 ans, qui osent même les prendre à l'occasion d'un repas.

Les spiritueux et cocktails sont également populaires, surtout lors des soirées. En effet, 45 % des amateurs de cocktails les consomment en soirée et 48 % des adeptes de spiritueux les consomment pour ces occasions. La bière rime avec polyvalence et est savourée tant à l'apéro (34 % des consommateurs de bière), en soirée (36 %) ou à table (13 %).

Le faible en alcool a la cote

Les produits faibles ou sans alcool gagnent en popularité au Québec, une tendance qui semble s'affirmer. Dans la prochaine année, les Québécois ont indiqué vouloir maintenir ou augmenter leur consommation notamment de cocktails prêts-à-boire en canette (44 %), de spiritueux sans alcool (25 %), de boissons faibles ou sans alcool (36 %) et de bières faibles ou sans alcool (37 %).

Le réseau personnel comme première source d'influence

L'indice A3 indique que les sources d'information les plus influentes pour choisir une boisson alcoolisée sont les proches (50 %). Les données confirment également que l'accès à des informations personnalisées et des avis de professionnels est une clé dans la prise de décision des consommateurs : 35 % des consommateurs vont s'informer sur le site Web de la SAQ alors que 30 % vont consulter des conseillers en magasin lorsqu'ils se procurent un produit alcoolisé.

Les agences, un gage de confiance

37 % des Québécois sondés recherchent toujours ou souvent les produits des agences qu'ils connaissent quand ils achètent un produit alcoolisé. La tendance est plus marquée chez les 18-34 ans; 45 % d'entre eux affirment être souvent ou toujours à l'affût des produits de leurs agences préférées.

Cela témoigne du travail constant des agences pour répondre aux nouvelles tendances, en proposant une diversité de produits de qualité. Cette approche donne des résultats : la moitié des Québécois sondés sont d'avis que les agences donnent accès à une plus vaste sélection de produits.

« Notre tout nouvel indice A3 met en lumière la multitude de facteurs qui influencent les choix et les préférences des Québécois en matière de boissons alcoolisées. Nous avons la chance au Québec de pouvoir bénéficier du savoir-faire unique des agences qui sont connectées sur les tendances mondiales. Elles transigent avec des producteurs de partout afin d'offrir une diversité de produits qui répondent aux goûts des consommateurs de chez nous. »

- Catherine Lessard, directrice générale, A3

À propos d'A3

A3 réunit 85 agences de vins, bières et spiritueux qui, ensemble, emploient au-delà de 1 000 personnes, ici au Québec, et représentent plus de 90 % des produits que l'on trouve dans les succursales de la SAQ.

