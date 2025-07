Dévoilement de l'indice A3 - « Consommer mieux » : 2e édition du portrait des habitudes des Québécois face aux vins, bières et spiritueux

MONTRÉAL, le 13 juill. 2025 /CNW/ - A3, les agences de vins, bières et spiritueux, dévoile pour une deuxième année son portrait de ce qui influence les choix et les attentes des Québécois et Québécoises quand vient le temps de choisir une boisson alcoolisée. L'un des constats phares de l'édition 2025 de l'Indice A3 est que les Québécois et Québécoises consomment différemment ; ils souhaitent faire des choix plus éclairés parmi la diversité et l'offre de produits disponibles, notamment grâce au travail des agences. Au-delà des perceptions, l'Indice A3 s'érige en référence pour l'industrie afin de comprendre les habitudes des consommateurs et mieux y répondre.

Le contact humain au cœur des décisions

L'Indice A3 confirme la place déterminante des recommandations et des interactions humaines dans la prise de décision. En effet, 50 % des Québécois et Québécoises sondés s'informent sur les produits auprès de leur famille ou de leurs amis, 30 % auprès de conseillers et conseillères en magasin. Au-delà des recommandations, l'expérience concrète occupe une place de choix : la dégustation est un moyen d'information pour 22 % des Québécois et Québécoises sondés (une nouveauté de l'édition 2025).

L'indice démontre également que les femmes font davantage confiance à leur entourage et les jeunes aux réseaux sociaux. Cela illustre l'importance de la personnalisation du conseil, la pertinence de recommander en point de vente et de l'adaptation des stratégies de communication.

« Consommer mieux » : un choix réfléchi

Les Québécois et Québécoises repensent leur consommation, non pas pour se priver, mais pour mieux choisir. Qualité, origine et santé prennent le pas sur la quantité, avec un accent sur les critères de qualité (82 %) et d'origine (57 %). D'ailleurs, le prix demeure un critère important pour 88 % des répondants, une tendance stable en comparaison à la première édition.

Pour cette seconde édition, A3 a questionné les répondants sur les facteurs environnementaux et de santé : un tiers des Québécois et Québécoises vérifie assidûment le taux de sucre de leurs bouteilles d'alcool (35 %), tandis que près de la moitié (49 %) vérifie le taux d'alcool pour des raisons de santé. Pour des raisons environnementales, une minorité de Québécois et Québécoises vérifient assidûment si les produits qu'ils achètent sont biologiques (18 %) ou s'il s'agit de vin nature (20 %).

« La deuxième édition de l'Indice A3 permet de suivre les tendances et démontre que les habitudes de consommation sont en adéquation avec les tendances observées par la SAQ : les consommateurs boivent de façon plus réfléchie, en recherchant des produits de qualité. Nous avons la chance au Québec de pouvoir bénéficier du savoir-faire unique des agences qui sont connectées sur les tendances mondiales. Elles transigent avec des producteurs de partout afin d'offrir une diversité de produits qui répondent aux goûts des consommateurs de chez nous. Une fois qu'ils connaissent le rôle joué par les agences, une majorité de Québécois et Québécoises (58%) reconnaissent leur apport pour donner accès à une offre diversifiée sur les tablettes. »

- Catherine Lessard, directrice générale, A3

À propos d'A3

A3 réunit 85 agences de vins, bières et spiritueux qui, ensemble, emploient au-delà de 1 000 personnes, ici au Québec, et représentent plus de 90 % des produits que l'on trouve dans les succursales de la SAQ. Il s'agit d'experts qui suivent les tendances mondiales afin d'offrir des produits diversifiés pour la population québécoise. Par son approche proactive et transparente, A3 assure la promotion et la défense des intérêts des agences.

