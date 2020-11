Dévoilement de l'Agroindicateur 2020 : Une conjoncture agricole touchée par la pandémie de COVID-19

En 2020, les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour y faire face ont fortement varié dépendamment des entreprises, des secteurs et des canaux de commercialisation. Globalement, l'année 2020 devrait s'avérer moins profitable en raison d'éléments qui laissent présager une croissance des coûts supérieure à celle des revenus. En dépit des contrecoups majeurs de la pandémie, le revenu agricole net en 2020 pourrait se situer aux alentours de 750 millions de dollars, soutenu notamment par les résultats favorables du premier trimestre, la dépréciation de la devise canadienne au deuxième trimestre et la hausse des paiements versés aux producteurs agricoles dans le cadre des différents programmes gouvernementaux.