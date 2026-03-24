QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de leur assemblée générale annuelle, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont procédé au dévoilement de Bœuf : Origine Québec, la nouvelle image de marque de la certification de provenance du bœuf québécois.

Trois ans après la création de la certification Bœuf du Québec, la nouvelle appellation permet de mieux positionner un aliment profondément ancré dans notre héritage et notre territoire. Elle met également en valeur le caractère distinct de la production de bœufs au Québec.

Logo de la certification de provenance Bœuf: Origine Québec. (Crédit: PBQ) (Groupe CNW/Les Producteurs de bovins du Québec)

« En choisissant une viande qui porte le sceau Bœuf : Origine Québec, les consommateurs font plus qu'acheter une protéine authentique, savoureuse et nutritive. Ils ont un impact positif sur l'économie des régions et sur les milliers de familles partout au Québec qui produisent des bovins selon des standards très élevés en matière de bien-être animal et de durabilité », explique Sébastien Vachon, président des Producteurs de bovins du Québec.

La certification de provenance Bœuf : Origine Québec est déjà visible aux endroits suivants :

En épicerie sur certains produits frais des marques Famille Fontaine (Montpak International)

Pascal le boucher (Montréal)

Boucherie Centre-Ville (Trois-Pistoles)

Les points de vente desservis par l'Abattoir BL

Les points de cueillette de la marque Viandes de l'Est (Groupe ADEL)

Les restaurants Ashton

D'autres partenariats seront annoncés dans les mois à venir.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Elle représente 11 400 producteurs répartis sur près de 8 200 entreprises agricoles à travers tout le Québec. Elle est formée de 14 syndicats régionaux. Les Producteurs de bovins du Québec commercialisent annuellement 600 000 bovins pour une valeur à la ferme de quelque 1,03 G$, ce qui en fait la quatrième production animale en importance au Québec.

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Source : Les Producteurs de bovins du Québec, David Riendeau, Conseiller aux communications et à la vie syndicale, 450 679-0540, poste 8355