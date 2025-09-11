Les Producteurs de bovins du Québec souhaitent la bienvenue au nouveau ministre de l'Agriculture

LONGUEUIL, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) félicitent M. Donald Martel pour sa nomination à la tête du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ils ont hâte de collaborer avec lui et de poursuivre les discussions en cours avec son ministère sur des enjeux majeurs, notamment le financement à court terme des entreprises, la pérennité de la production bovine et la durabilité.

Le contexte économique actuel offre un cadre favorable à la production bovine. Les PBQ ont la ferme conviction que l'État québécois doit soutenir adéquatement les producteurs pour leur permettre d'investir dans l'efficacité et la durabilité de leur entreprise.

Par la même occasion, les PBQ remercient chaleureusement M. André Lamontagne pour le travail accompli au cours des sept dernières années. M. Lamontagne a été un interlocuteur ouvert au dialogue et sensible à la réalité des producteurs de bovins. Les PBQ lui souhaitent une bonne continuation dans ses projets futurs.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Elle représente 11 400 producteurs répartis sur près de 8 200 entreprises agricoles à travers tout le Québec. Elle est formée de 14 syndicats régionaux. Les Producteurs de bovins du Québec commercialisent annuellement 600 000 bovins pour une valeur à la ferme de quelque 1,03 G$, ce qui en fait la quatrième production animale en importance au Québec.

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Source : Les Producteurs de bovins du Québec, David Riendeau, Conseiller aux communications et à la vie syndicale, 450 679-0540, poste 8355