Dévoilement d'une nouvelle étude de l'IRAI : Un Québec indépendant maintiendrait, voire rehausserait, sa cote de crédit

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) est fier de dévoiler une étude de l'économiste Antoine Rondeau portant sur la cote de crédit d'un Québec indépendant.

Intitulée « La cote de crédit d'un Québec souverain : modélisation et projections », cette note de recherche s'appuie sur un modèle économétrique élaboré à partir des données de 38 pays de l'OCDE et des principaux indicateurs utilisés par les agences de notation internationales. Les résultats montrent que, dans tous les scénarios analysés, un Québec indépendant obtiendrait une cote de crédit égale ou supérieure à sa cote actuelle et se classerait parmi les emprunteurs souverains les plus fiables au monde.

L'étude conclut également que l'État québécois bénéficierait d'un accès favorable aux marchés financiers internationaux et pourrait emprunter à des conditions avantageuses, cela malgré l'hypothèse d'une dette publique plus élevée que celle du Québec actuel.

« Cette recherche apporte un éclairage rigoureux sur une question souvent soulevée dans le débat public. Elle démontre qu'un Québec indépendant disposerait des fondamentaux économiques nécessaires pour être reconnu comme un emprunteur de premier ordre sur les marchés internationaux », souligne le président de l'IRAI, M. Daniel Turp, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, M. Rondeau compte parmi les sept boursiers du Programme de recherche sur les aspects économiques, financiers et monétaires de l'accession du Québec à l'indépendance nationale (AQUIN). Ses travaux sont les premiers d'une série à être publiés dans le cadre de ce programme.

Faits saillants de l'étude - publication IRAI no XXII, note 9 (A. Rondeau)

Le Québec détient actuellement une excellente cote de crédit provinciale, soit l'une des plus élevées des provinces canadiennes, mais il est limité par son statut d'État non souverain. En modélisant un scénario pessimiste, un scénario de référence et un scénario optimiste, le Québec souverain obtient toujours une cote égale ou supérieure à sa cote provinciale actuelle, malgré une dette plus élevée. Les cotes projetées se situent entre AA- et AAA selon l'agence et les scénarios modélisés plaçant le Québec parmi les emprunteurs souverains les plus fiables au monde. Une telle cote garantirait au Québec un accès aisé aux marchés financiers et des taux d'intérêt avantageux pour financer ses emprunts.

Consultez la version intégrale de l'étude sur https://irai.quebec/.

À propos de l'IRAI

Fondé en 2016, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales est un organisme indépendant et non partisan dont la mission est de produire et de diffuser des travaux de recherche sur les enjeux liés à l'autodétermination des peuples et aux indépendances nationales.

SOURCE IRAI

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