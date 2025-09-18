La quatrième édition du Guide MICHELIN de la région du Grand Toronto sera dévoilée au Liberty Grand

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le Guide MICHELIN de la région du Grand Toronto sera dévoilé ce soir au Liberty Grand Entertainment Complex. Les plus grands chefs de la région seront sur place pour découvrir en temps réel quels restaurants ont remporté une Étoile MICHELIN ou une autre distinction du Guide MICHELIN. Il s'agit de la quatrième édition du guide, et de la deuxième édition à inclure des établissements situés ailleurs qu'à Toronto même. La participation se fait uniquement sur invitation; les cameramans accrédités sont invités à arriver après 18 h, et les tournages débuteront à 19 h.

En mettant les projecteurs sur la diversité culinaire de Toronto et sur la qualité des ingrédients de la région, le Guide MICHELIN crée une formidable occasion d'attirer des visiteurs du monde entier. Le tourisme culinaire est un moteur clé de l'économie de l'Ontario. Selon Destination Ontario, en 2024, la nourriture et les boissons ont représenté la catégorie de dépenses la plus importante chez les visiteurs, soit près d'un tiers des dépenses totales des visiteurs dans la province. En attirant l'attention internationale sur les chefs et les artisans culinaires de la ville et de la région, le guide stimule l'économie touristique, soutient la croissance de l'emploi, renforce les économies locales et les quartiers, et accroît la fierté culturelle.

De Koreatown à Little Jamaica, en passant par Greektown, Little India et ses nombreux quartiers chinois, les quartiers de la Ville Reine proposent des saveurs du monde entier, et ce, dans plus de 15 000 restaurants et établissements alimentaires. Le Guide MICHELIN vient rehausser ce savoir-faire sur la scène mondiale, en mettant en lumière la diversité qui définit l'identité culinaire de Toronto, et en renforçant l'attrait de la ville auprès des visiteurs internationaux.

Pour en savoir plus sur le Guide MICHELIN de la région du Grand Toronto et pour trouver des statistiques sur les répercussions du tourisme culinaire, veuillez consulter la fiche d'information ci-jointe.

Le Guide MICHELIN en Amérique du Nord

C'est en 2005 que la maison Michelin a dévoilé son premier Guide nord-américain dédié à la ville de New York. Depuis, d'autres guides ont été publiés : Chicago (2011), Washington, D.C. (2017), pour la Californie (San Francisco en 2007, l'ensemble de l'État en 2019); pour la Floride (grande région de Miami, Orlando et Tampa en 2022, suivi de la grande région de Fort Lauderdale, Palm Beach et St. Pete-Clearwater en 2025, et, enfin, l'ensemble de l'État [la publication est prévue en 2026]). Finalement, Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023), Mexique (2024), Texas (2024), Québec (2024), Sud des États-Unis (2025), Boston (2025) et Philadelphie (2025).

À propos du Guide MICHELIN

Reconnu mondialement pour son excellence et sa qualité, le Guide MICHELIN propose une sélection de restaurants de renommée internationale.

Les célèbres Étoiles MICHELIN (une, deux ou trois) distinguent les établissements qui proposent une cuisine exceptionnelle, riche en saveurs, remarquablement exécutée et imprégnée de la personnalité d'une ou d'un chef de talent.

Le Bib Gourmand est une distinction attribuée à certains restaurants qui proposent une cuisine de bonne qualité à un prix raisonnable. Il s'agit souvent des restaurants préférés des inspectrices et inspecteurs qui prennent leurs repas pendant leur temps libre.

L'Étoile Verte MICHELIN récompense les restaurants avant-gardistes en matière de cuisine écoresponsable.

Les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN mettent également en avant leurs recommandations de restaurants et décernent des Prix Spéciaux.

Le Guide MICHELIN reste un compagnon fiable pour toutes les personnes qui recherchent une expérience culinaire et hôtelière inoubliable. Le Guide MICHELIN a été publié pour la première fois en France, au début du XXe siècle, dans le but d'encourager le développement de la mobilité automobile et les ventes de pneus en donnant des conseils pratiques aux automobilistes. Progressivement, le Guide s'est spécialisé dans les recommandations de restaurants et d'hôtels. Les inspectrices et inspecteurs Michelin utilisent toujours la même méthode de sélection et les mêmes critères en vigueur au tout début.

La liste des restaurants sélectionnés vient compléter celle des hôtels du Guide MICHELIN, qui répertorie les établissements les plus uniques et les plus intéressants à travers le monde. Pour découvrir tous les restaurants sélectionnés et pour réserver une chambre dans un hôtel exceptionnel, rendez-vous sur le site Internet du Guide MICHELIN ou téléchargez l'application gratuite pour les appareils iOS et Android.

Grâce à son processus de sélection rigoureux, appliqué de manière indépendante et cohérente dans plus de 60 destinations (plus de 60 guides), le Guide MICHELIN est devenu une référence internationale en matière de gastronomie.

Tous les restaurants qui figurent dans le Guide sont recommandés par les inspectrices et inspecteurs anonymes de la maison Michelin, qui sont formés pour appliquer les mêmes méthodes éprouvées utilisées par les inspectrices et inspecteurs Michelin à travers le monde depuis plusieurs décennies. Cette démarche assure un niveau d'excellence à la fois uniforme et international. Pour renforcer l'objectivité, les inspectrices et inspecteurs Michelin paient l'intégralité de leurs additions, et leur évaluation porte uniquement sur la qualité de la cuisine.

Pour évaluer pleinement la qualité d'un restaurant, les inspectrices et inspecteurs ont recours à cinq critères définis par la maison Michelin : la qualité des produits, la maîtrise des techniques culinaires, l'harmonie des saveurs, le reflet de la personnalité du chef dans sa cuisine et la constance au fil du temps et sur l'ensemble de la carte. Ces critères assurent une sélection cohérente et équitable, de sorte qu'un restaurant Étoilé revêt la même valeur, qu'il se trouve à Paris, à New York ou ailleurs dans le monde.

Citations :

« La région du Grand Toronto est réputée pour ses chefs au talent immense et sa scène culinaire dynamique et innovante, l'une des plus diversifiées et des plus raffinées au monde. Le Guide MICHELIN de la région du Grand Toronto met en valeur la diversité des cuisines et des ingrédients locaux qui caractérisent notre province, et donnent aux visiteurs plus de raisons de vivre une expérience culinaire unique en Ontario. »

- L'honorable Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

« Le paysage culinaire de Toronto reflète la diversité et la créativité de notre ville, en proposant des cuisines et des expériences qui séduisent les visiteurs du monde entier et remplissent de fierté les résidentes et résidents. Qu'ils soient des favoris dans leur quartier ou reconnus par la maison MICHELIN, nos restaurants, bars et cafés font de la Ville Reine un lieu remarquable où se retrouver et passer du bon temps. Félicitations à tous les restaurants et professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui sont récompensés dans le Guide MICHELIN de cette année. »

- Olivia Chow, mairesse de Toronto

« La gastronomie est une invitation à découvrir les lieux et les cultures uniques du Canada. Grâce à elle, les visiteurs goûtent aux ingrédients naturels et rencontrent les gens passionnés qui leur donnent vie. Plus tôt cette année, la série Top Chef : Destination Canada, diffusée sur Bravo, a été un moment de fierté pour le Canada. Elle a récolté trois nominations aux Emmy Awards, et elle a été regardée par plus de 20 millions de téléspectatrices et téléspectateurs. Cette émission n'a offert qu'un aperçu de tout ce que le pays a à proposer, et MICHELIN continue de faire connaître le Canada en tant que destination culinaire. »

- Gloria Loree, vice-présidente principale, Stratégie de marketing, et chef du marketing de Destination Canada

« L'identité culinaire de l'Ontario est aussi diversifiée et dynamique que les personnes et les communautés qui la façonnent. Le Guide MICHELIN met en lumière nos chefs et nos restaurants de renommée mondiale, et ce, tout en racontant l'histoire plus complexe d'un lieu et l'objectif derrière les pratiques durables, les producteurs locaux et les ingrédients autochtones qui sont au premier plan. Cette reconnaissance mondiale positionne l'Ontario à titre de destination culinaire incontournable, stimulant ainsi le tourisme et renforçant la fierté culturelle dans toute notre province. »

- Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale, Destination Ontario

« La scène culinaire de Toronto a toujours été remarquable. Le Guide MICHELIN fait rayonner ce profil à l'échelle mondiale, ce qui a pour effet d'attirer les voyageurs gastronomiques tout en inspirant les chefs, les équipes et les investisseurs locaux à élargir l'offre de la ville. Ce faisant, le Guide renforce ainsi l'économie des quartiers, soutient l'emploi et alimente la croissance de l'économie touristique de Toronto. »

- Andrew Weir, président-directeur général, Destination Toronto

« L'inclusion de Niagara dans le Guide MICHELIN est une reconnaissance importante de l'excellence culinaire de la région. Nous félicitons Destination Toronto pour son leadership qui a permis de mettre la Ville Reine sous les feux de la rampe culinaire mondiale, et nous remercions Michelin d'avoir reconnu l'incroyable talent, la créativité et l'engagement envers l'excellence qui caractérisent notre région. Cette reconnaissance internationale rehausse le profil de Niagara jusqu'à lui octroyer le titre de destination gastronomique et viticole de premier plan, en plus de rendre hommage aux chefs, vignerons et producteurs qui confèrent à notre identité culinaire son caractère si extraordinaire. »

- Darryl MacMillan, directeur exécutif, Tourisme Niagara Canada

À propos de Destination Toronto

L'économie touristique de Toronto est un moteur économique essentiel pour la ville, qui a généré près de 9 milliards de dollars en dépenses touristiques en 2024. L'objectif de Destination Toronto est de stimuler l'économie touristique de la ville, et ce, dans le but d'enrichir et de renforcer ses communautés. En partenariat avec la Ville de Toronto et le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, Destination Toronto fait la promotion de la ville afin d'attirer des visiteurs et d'importants congrès et événements, en plus d'aider les entreprises locales à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par l'économie touristique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site DestinationToronto.com .

À propos de Destination Ontario

Destination Ontario est la principale organisation de marketing touristique de l'Ontario, au Canada. Nous faisons la promotion de la province auprès des consommateurs de voyages autant en Ontario que dans le monde entier. Nous incitons les voyageurs à faire de l'Ontario une destination incontournable sur leur liste de voyages et à revenir, encore et encore, pour profiter de la beauté de l'Ontario. Notre objectif est d'augmenter le nombre de visiteurs, d'accroître les dépenses touristiques en sols ontariens et de contribuer à la prospérité économique de la province grâce à un marketing percutant et à des partenariats d'investissement axés sur les résultats. Créée en 1999, Destination Ontario est une agence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux du gouvernement de l'Ontario. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site DestinationOntario.com .

À propos de Destination Canada

Chez Destination Canada, nous croyons que le tourisme améliore la prospérité et le bien-être des Canadiens et enrichit la vie des visiteurs. Notre mission consiste à influencer l'offre et à stimuler la demande, et ce, au profit des résidents, des communautés et des visiteurs, par le biais de recherches de pointe, de collaborations avec les secteurs public et privé et de la promotion du Canada à l'échelle nationale et internationale. Conscients que la diversité est notre plus grand atout, nous faisons la promotion du Canada en tant que destination touristique de choix pour les loisirs et les affaires, en toutes saisons, à travers le pays et dans le monde, notamment en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni. De plus, notre équipe chargée des événements d'affaires s'appuie sur une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales alignées sur les secteurs économiques prioritaires du Canada. Destination Canada est une société d'État détenue en propriété exclusive par le gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site destinationcanada.com .

SOURCE Destination Toronto

Personne-ressource pour les médias : Kathy Motton, Directrice principale des communications, Destination Toronto, [email protected], 416-721-9203; Vanessa Somarriba, Directrice, Relations avec les médias, Destination Toronto, [email protected], 647-981-4839