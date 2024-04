Devmont et Sina forment un partenariat pour le développement industriel de pointe à Ville St Laurent

Situé stratégiquement à Ville St Laurent, le plus grand et le plus central des parcs industriels du Québec, ce projet marque une étape importante dans le développement industriel. Positionné comme le deuxième plus grand pôle d'emploi de la région métropolitaine, Ville St Laurent offre un accès incomparable aux clients, une main-d'œuvre qualifiée, et des centres de transport clés. Avec un accès direct aux autoroutes 13, 15, 20 et 40, ainsi qu'à proximité des transports publics, du futur REM et de l'aéroport, cet emplacement garantit une logistique efficace et une accessibilité sans faille pour les parties prenantes.

Les propriétés uniques de ce développement le distinguent comme une installation de premier choix dans un lieu de premier choix. Avec une hauteur libre impressionnante de 36 pieds 6 pouces, une certification LEED Argent et un engagement à atteindre la neutralité carbone, cette installation est un exemple d'innovation et de durabilité. De plus, son entrepôt climatisé priorise le bien-être de la main-d'œuvre, garantissant des conditions de travail optimales toute l'année.

Conçu pour attirer les employeurs de premier plan, l'établissement dispose de 45 places de parking souterrain intérieur, de places dédiées aux vélos et de bornes de recharge électrique.

De plus, avec 50% plus d'espace de stockage par rapport aux entrepôts conventionnels avec une hauteur libre de 24 pieds, les locataires peuvent maximiser l'efficacité opérationnelle et la capacité de stockage. Le projet bénéficie également d'une importante réduction de taxes municipales de 100% pour les cinq premières années, augmentant ainsi son attrait commercial.

Le design architectural de l'installation par GKC est un témoignage d'excellence, avec du préfabriqué blanc orné d'angles saisissants et de finitions. Cette structure est destinée à devenir le joyau de la couronne du parc industriel de Ville St Laurent, établissant de nouvelles normes d'élégance et de sophistication architecturale.

Devmont est honoré d'annoncer que le maire Alan DeSousa inaugurera le nouveau développement le 23 avril, soulignant l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour faire avancer le développement industriel à Montréal.

Devmont exprime sa sincère gratitude à ses estimés partenaires chez Sina. Ensemble, cette collaboration repose sur des valeurs communes et un engagement mutuel à offrir une qualité et une innovation inégalées. Ce partenariat vise à redéfinir le paysage du développement industriel à Montréal, établissant de nouveaux critères d'excellence et de durabilité.

SOURCE Devmont

Renseignements: Pour toute demande médiatique ou information supplémentaire, veuillez contacter : [email protected]

