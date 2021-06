Devimco Immobilier lance la première phase du plus important projet immobilier dans l'histoire de la Ville de Longueuil

Sir Charles Condominiums : à deux pas de la station Longueuil - Université-de-Sherbrooke

LONGUEUIL, QC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier a procédé aujourd'hui au lancement de la première des deux tours de Sir Charles Condominiums, qui constitue la première phase de son vaste projet multifonctionnel dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil - Université-de-Sherbrooke.

Évalué à près de 800 M$, l'ensemble du projet de type TOD (« Transit Oriented Development ») comprendra notamment la construction de 1 612 unités de logement. Il est le plus important projet immobilier à voir le jour dans l'histoire de la Ville de Longueuil. Sa superficie totale sera de 1,6 M pieds carrés.

La Ville de Longueuil a autorisé Devimco Immobilier à réaliser un des projets les plus denses de la région de Montréal.

À terme, Sir Charles Condominiums sera constitué de deux tours qui auront des basilaires commerciaux. Elles seront érigées sur une portion du stationnement P2, non loin de la Place Charles-Lemoyne. La première proposera 336 unités sur 25 étages. Une piscine et un spa nordique intérieur seront aménagés sur le toit offrant une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier et les Cantons-de-l'Est.

Dans une étape ultérieure, Devimco Immobilier procédera à la construction de deux autres tours qui surplomberont un vaste basilaire au-dessus de l'actuelle station de métro, qui est l'une des plus achalandées du réseau de la Société de transport de Montréal.

Le dévoilement de la première phase suit de quelques semaines l'adoption par le conseil de ville de Longueuil d'une résolution approuvant l'accord de développement avec Devimco Immobilier qui fait suite à l'entente conclue en 2020 pour le développement du terrain situé au-dessus de la station de métro Longueuil- Université-de-Sherbrooke.

« Les deux sites de notre projet permettront de créer une véritable synergie entre les différentes composantes pour y élaborer un milieu de vie de qualité supérieure pour les futurs résidents, travailleurs et visiteurs. Il s'agit d'un secteur hautement stratégique en matière de transport collectif et de mobilité. Avec le terminus intermodal, la station de métro et le projet du REM ou du tramway, notre projet sera situé au cœur du plus grand TOD au Québec », a rappelé Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Pour la mairesse de Longueuil, madame Sylvie Parent, « le lancement de ce projet d'envergure permet de faire un pas de géant au développement du centre-ville de Longueuil. Après plusieurs années de travail et de planification, nous amorçons la concrétisation d'une vision qui créera non seulement de nouveaux milieux de vie, de travail et de divertissement au sein d'un complexe branché directement sur le transport en commun, mais qui qui viendra aussi changer à tout jamais la configuration de notre ville. »

« Après 30 ans à développer des projets mixtes chez Devimco, nous adhérons à cette vision très audacieuse du développement de la Ville de Longueuil de son centre-ville et sommes fiers d'y contribuer en commençant par la réalisation de la phase de Sir Charles Condominiums », a souligné M. Goulet.

Le nom Sir Charles

En choisissant le nom de Sir Charles Condominiums, Devimco Immobilier veut rendre hommage au fondateur de la Ville de Longueuil et premier seigneur de ce territoire, Charles Lemoyne. De plus, le nom du projet connecte bien avec les toponymies du site : Place Charles-Lemoyne et la rue Saint-Charles.

S'inspirer de Brooklyn

Les deux tours du projet Sir Charles s'inspireront du caractère urbain de quartiers comme Brooklyn et le Meatpacking District de New York. Au niveau de la rue, un basilaire minéralisé intégrant la brique rappelle cette architecture éclectique à l'âme chaleureuse. En hauteur, la première tour sera de verre et de métal et adoptera une signature emblématique, tout en se faisant discrètes pour dégager l'expérience piétonne.

Pour les adeptes de télétravail, Sir Charles proposera trois configurations ingénieuses de bureau à domicile. Conçus par le fabricant québécois Artopex, ces équipements modulaires et compacts maximiseront l'espace tout en assurant plus de confort. Pour ceux et celles qui préfèrent être en bonne compagnie, des espaces de travail collaboratifs seront accessibles dans le lobby de style lounge.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. Le tout nouveau projet d'unités de condos et de penthouses de Devimco est le Wellington sur le BassinMC, à l'angle des rues Wellington et de la Montagne.

