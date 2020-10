Le partenariat facilitera l'intégration d'un espace de travail dans les futurs appartements locatifs ou les condominiums.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier dévoile un partenariat avec l'entreprise de fabrication de meubles québécois Artopex afin de s'adapter à la nouvelle réalité du télétravail. Les deux entreprises québécoises se sont associées pour créer trois solutions exclusives aux projets de Devimco Immobilier qui sont ergonomiques, de style scandinave, et qui s'agencent bien avec l'ambiance se fondant dans le décor des appartements locatifs ou des condominiums.

Artopex a développé trois produits spécifiquement conçus pour les particularités des différentes unités des immeubles de Devimco Immobilier :

Le premier meuble, le Nook , est une unité murale compacte qui s'intègre parfaitement dans le décor et qui offre un espace de travail idéal pour ceux qui ont de plus petits espaces de vie.

, est une unité murale compacte qui s'intègre parfaitement dans le décor et qui offre un espace de travail idéal pour ceux qui ont de plus petits espaces de vie. Le Edmond, avec son design en « L » et sa surface rétractable, permet d'optimiser son espace de travail avec style. Une unité murale comportant de nombreuses options de rangement vient compléter l'aménagement. Les deux premières unités étant fixées au mur, elles sont dotées d'un fond en feutre pour favoriser l'insonorisation.

avec son design en « L » et sa surface rétractable, permet d'optimiser son espace de travail avec style. Une unité murale comportant de nombreuses options de rangement vient compléter l'aménagement. Les deux premières unités étant fixées au mur, elles sont dotées d'un fond en feutre pour favoriser l'insonorisation. Pour les appartements ou les condominiums plus grands, le Aeria est une surface de travail ergonomique avec ajustement en hauteur pneumatique afin de permettre autant le travail assis que debout. Une armoire de rangement y est aussi intégrée. Ces trois concepts sont offerts avec un tabouret doté d'une base rotative permettant d'adopter une posture ergonomique non statique, d'améliorer la circulation sanguine ainsi que le niveau de concentration et d'éveil.

« La pandémie a créé l'usage commun du télétravail qui demeurera une habitude même après la crise que nous traversons. Avec la tendance des plus petits espaces de vie des dernières années, nous avons réalisé que, bien souvent, il manque un espace de travail qui nous éviterait de travailler sur la table de la cuisine ou sur le divan du salon. Autant que possible, il est important d'avoir un espace dédié au travail, et c'est ce que nous voulons offrir à nos résidents avec cette solution pratique », a déclaré Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

« Ce partenariat s'inscrit dans la suite logique du développement de nouvelles collections de bureaux pour la maison que nous avons récemment amorcé. Les modèles conçus pour Devimco sont fabriqués au Québec, ergonomiques, répondent aux critères élevés de qualité commerciale et s'intègrent parfaitement dans leur environnement », a ajouté Daniel Pelletier, président, Artopex inc.

Devimco Immobilier procédera à l'installation de ces espaces de travail dans près de dix projets résidentiels locatifs, incluant les projets Nobel, Longueuil, Eolia, Maestria et Alexander. De plus, les trois produits Artopex développés spécifiquement pour Devimco Immobilier seront offerts en option lors de l'achat d'unités dans plusieurs projets résidentiels de condominiums.

Pour ceux et celles qui aimeraient voir et tester les produits, des prototypes des deux premiers concepts sont disponibles dès maintenant au bureau des ventes de SOLAR UniquartierMC à Brossard.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur a entamé cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2020, par le lancement d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada.

À propos d'Artopex

Artopex, dont le siège social est établi au Québec, a été fondée en 1980 par Daniel Pelletier. L'entreprise compte aujourd'hui 6 usines à travers la province et des salles de montre dans des territoires stratégiques au Canada et aux États-Unis. Artopex représente l'un des seuls manufacturiers québécois à offrir une gamme complète de mobilier dédié aux espaces de travail, conçu et fabriqué au Québec : mobilier autoportant, systèmes, cabines insonorisées, rangements de métal, chaises et mobilier lounge. L'entreprise est membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 14 ans. C'est avec une fierté pour ses racines et un engagement envers sa communauté que l'entreprise familiale souhaite poursuivre son expansion.

