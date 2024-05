Déviation des voies de circulation sur l'autoroute 15 à Mirabel, du 5 juin à la fin de l'automne

LAVAL, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires qu'à compter du 5 juin, les trois voies de l'autoroute 15 (des Laurentides), en direction nord, seront déviées sur la chaussée opposée dans le secteur de l'autoroute 50 (Guy-Lafleur). Six voies demeureront toutefois disponibles pour les usagers.

Cette configuration des voies est nécessaire afin de remplacer un ponceau et de réaliser certains travaux électriques. Ces interventions sont effectuées dans le cadre du vaste chantier d'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel.

Gestion de la circulation

Du 5 juin jusqu'à la fin de l'automne 2024

Déviation et réduction de la largeur des voies de circulation de l'autoroute 15 dans le secteur de l'autoroute 50 à Mirabel , avec maintien de trois voies par direction.

, avec maintien de trois voies par direction. Les bretelles d'entrée et de sortie à l'autoroute 15 demeurent ouvertes.

La limite de vitesse sera réduite dans la zone de chantier à 70 km/h dans les deux directions.

Le Ministère rappelle aux usagers l'importance de respecter la signalisation en vigueur et les remercie pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 .

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

Lien connexe

Page Web du projet : Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 15, en direction nord | Gouvernement du Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724