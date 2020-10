Déversements d'eaux usées - La Fondation Rivières rend public le triste palmarès des municipalités

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Suite à la diffusion le 28 septembre dernier de sa carte interactive sur les déversements d'eaux usées, la Fondation Rivières rend maintenant publique la liste des 50 municipalités qui se démarquent quant au nombre de déversements en 2019.

La carte interactive a permis de constater que 60 660 déversements avaient eu lieu en 2019 dans l'ensemble de la province et de voir leur répartition par municipalité. Basé sur le nombre de déversements et sur l'indice d'intensité, le palmarès présenté aujourd'hui permet maintenant de comparer les performances des municipalités entre elles. Le palmarès présente la liste des 50 municipalités en quatre portraits distincts selon : 1) le nombre de déversements, 2) l'indice d'intensité des déversements, 3) l'indice d'intensité des déversements par habitant et 4) classement des 10 plus grandes villes.

Pourquoi parler d'intensité des déversements?

Il est très difficile de mesurer la quantité d'eaux usées qui s'échappe dans les rivières en cas de déversement puisque ces données n'existent pas. Par contre, on connaît la taille de chacun des ouvrages qui déborde. On sait également que plus un ouvrage est grand, plus le volume d'eaux usées rejetées en cas de déversement peut être élevé. C'est pourquoi la Fondation Rivière a développé l'indice d'intensité qui tient compte du débit de conception de la station d'épuration, de la taille de l'ouvrage où a lieu le déversement et de la durée de chacun des déversements.

Pourquoi diviser les données par le nombre d'habitants?

On peut présumer qu'un déversement d'eaux usées à Montréal soit par exemple plus important qu'un déversement dans une petite municipalité comme La Pocatière, tout simplement parce que c'est une plus grande ville. Comment comparer les villes entre elles? En normalisant les données par le nombre d'habitants de chaque municipalité. Ce faisant, on peut comparer avec plus de justesse les municipalités les unes par rapport aux autres.

« L'idée derrière ce palmarès n'est pas de pointer du doigt certaines villes, mais surtout de signifier aux gouvernements les endroits où il faut agir en urgence. Actuellement aucune analyse des priorités d'investissement n'est effectuée. L'argent est injecté de manière aléatoire sans planification territoriale. Pourtant, si on souhaite apporter une solution au problème, on doit réaliser les travaux en fonction des enjeux prioritaires par bassin versant. C'est le diagnostic que la carte et le palmarès nous permettent de faire aujourd'hui. » - André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières.

Listes des 50 premières municipalités au Québec

Les municipalités coiffées d'un astérisque regroupent plusieurs municipalités qui sont desservies par un même système d'assainissement. Consultez la section À propos pour toute question concernant la méthodologie utilisée dans la Carte des déversements d'eaux usées au Québec.

Les 50 premières municipalités selon le nombre de déversements

Palmarès Municipalité Nombre déversements 1 Québec * 3 180 2 Saguenay 2 931 3 Shawinigan 2 135 4 Laval 1 999 5 Montréal 1 873 6 Trois-Rivières 1 683 7 Sorel-Tracy * 1 631 8 Thetford Mines 1 552 9 Saint-Jean-sur-Richelieu * 1 462 10 Gatineau 1 459 11 Lévis 1 280 12 Longueuil * 1 191 13 Sherbrooke * 1 142 14 Rouyn-Noranda 1 142 15 Saint-Hyacinthe 1 025 16 Beauharnois 901 17 Les Coteaux * 886 18 Salaberry-de-Valleyfield 779 19 Châteauguay 768 20 Mont-Laurier 754 21 Drummondville 742 22 Rimouski 728 23 Chandler 709 24 Alma 635 25 Beloeil * 610 26 Victoriaville 609 27 Matane 606 28 Terrebonne * 592 29 Mirabel 590 30 Amos 552 31 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 530 32 Brigham 513 33 Cowansville * 509 34 Dolbeau-Mistassini 449 35 La Tuque 421 36 Saint-Tite 416 37 Lachute 403 38 Saint-Eustache 391 39 Chambly * 386 40 Granby 372 41 Saint-Félicien 368 42 Marsoui 365 43 Bedford * 354 44 Saint-Jérôme 348 45 Windsor * 341 46 Pincourt * 339 47 Gaspé 336 48 Albanel 336 49 Val-d'Or 326 50 East Angus 313

Les 50 premières municipalités selon l'indice d'intensité des déversements

Palmarès Municipalité Intensité 1 Longueuil * 19 888 032 2 Laval 5 771 017 3 Montréal 4 945 739 4 Québec * 3 981 551 5 Trois-Rivières 3 854 883 6 Saint-Jean-sur-Richelieu * 2 717 817 7 Saint-Hyacinthe 2 483 146 8 Saguenay 2 165 736 9 Gatineau 2 135 201 10 Lévis 1 591 245 11 Salaberry-de-Valleyfield 1 446 016 12 Shawinigan 1 370 699 13 Mirabel 1 338 949 14 Thetford Mines 994 238 15 Saint-Jérôme 926 305 16 Sorel-Tracy * 904 729 17 Blainville-Sainte-Thérèse 872 855 18 Saint-Eustache 821 377 19 Alma 748 030 20 Granby 709 604 21 Terrebonne * 691 604 22 Rouyn-Noranda 675 271 23 Drummondville 643 372 24 Châteauguay 586 823 25 Matane 539 540 26 Saint-Bruno-de-Montarville * 492 220 27 Lavaltrie 489 161 28 Saint-Georges 472 567 29 Victoriaville 465 481 30 Sainte-Marie 449 193 31 Val-d'Or 427 512 32 Mercier 420 950 33 La Prairie * 401 955 34 Chandler 396 156 35 Varennes 391 442 36 Roberval 369 156 37 Nicolet 367 449 38 Joliette * 332 888 39 Sherbrooke * 299 219 40 Mont-Laurier 291 333 41 Lachute 270 505 42 Chambly * 261 733 43 Beauharnois 257 351 44 Gaspé 255 293 45 Brigham 246 043 46 Cowansville * 245 738 47 Waterloo 237 980 48 Rimouski 227 692 49 Montebello 222 636 50 Port-Cartier 222 035

Les 50 premières municipalités selon l'indice d'intensité des déversements par habitant

Palmarès Municipalité Intensité par habitant 1 Montebello 234,6 2 Brigham 106,1 3 Albanel 85,3 4 Marsoui 79,7 5 Bedford * 54,0 6 Chandler 53,2 7 Paspébiac 52,8 8 Saint-Tite 51,5 9 Waterloo 51,4 10 Caplan 49,6 11 Longueuil * 49,2 12 Plessisville 48,1 13 Saint-Gabriel-de-Brandon 43,7 14 Saint-Hyacinthe 43,7 15 Nicolet 43,5 16 Saint-Just-de-Bretenières 43,1 17 Saint-Damase 38,9 18 Thetford Mines 38,7 19 Matane 38,2 20 Roberval 37,3 21 Lavaltrie 34,6 22 Sainte-Anne-de-la-Pérade 34,0 23 Port-Cartier 33,8 24 Notre-Dame-du-Nord 33,5 25 Sainte-Marie 33,0 26 Disraeli 33,0 27 Saint-Vianney 32,7 28 Lac-Mégantic 32,4 29 Les Méchins 31,5 30 Saint-Luc-de-Vincennes 29,4 31 Mercier 29,4 32 Saint-Esprit 29,3 33 Saint-François-du-Lac 28,0 34 Trois-Rivières 27,9 35 Saint-Jean-sur-Richelieu * 27,7 36 Shawinigan 27,7 37 Métis-sur-Mer 27,5 38 Verchères 25,2 39 Saint-Charles-de-Bellechasse 24,7 40 Alma 24,3 41 Crabtree 23,5 42 Mirabel 23,2 43 Sorel-Tracy * 23,0 44 Sainte-Thècle 22,3 45 Desbiens 22,1 46 Saint-Édouard-de-Fabre 21,1 47 Mont-Laurier 20,6 48 Lachute 20,1 49 Beauharnois 19,2 50 Saint-Chrysostome 19,2

Liste des 10 villes principales selon l'indice d'intensité par habitant

Palmarès Municipalité Intensité par habitant Population Intensité Nombre déversements 1 Longueuil * 49,2 249 338 19 888 032 1 191 2 Trois-Rivières 27,9 138 134 3 854 883 1 683 3 Saguenay 14,8 146 606 2 165 736 2 931 4 Laval 13,1 439 754 5 771 017 1 999 5 Lévis 10,8 147 440 1 591 245 1 280 6 Gatineau 7,4 286 755 2 135 201 1 459 7 Québec * 7,0 564 030 3 981 551 3 180 8 Terrebonne * 5,9 117 664 691 604 592 9 Montréal 2,4 2 050 053 4 945 739 1 873 10 Sherbrooke * 1,8 169 136 299 219 1 142

Liste des municipalités desservies par le même réseau d'assainissement

Municipalité Municipalités desservies par le même réseau Population Bedford Stanbridge Station 275 Beloeil Otterburn Park McMasterville Mont-Saint-Hilaire 8 280 5 909 19 022 Chambly Richelieu 5 479 Cowansville East Farnham 576 Joliette Notre-Dame-de-Lourdes Notre-Dame-des-Prairies Saint-Charles-Borromée Saint-Paul 2 909 9 454 14 575 6 331 La Prairie Delson Candiac Sainte-Catherine Saint-Constant 8 141 22 306 17 463 29 273 Longueuil Boucherville Brossard Saint-Lambert 42 714 89 092 22 725 Les Coteaux Coteau-du-Lac 7 221 Pincourt Terrasse-Vaudreuil 1 965 Québec Saint-Augustin-de-Desmaures 19 477 Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Basile-le-Grand 17 323 Saint-Jean-sur-Richelieu Sainte-Anne-de-Sabrevois 2 138 Sherbrooke Hatley 2 188 Sorel-Tracy Saint-Joseph-de-Sorel Sainte-Anne-de-Sorel 1 608 2 776 Terrebonne Mascouche Bois-des-Filion 49 466 9 970 Windsor Val-Joli 1 654

SOURCE Fondation Rivières

