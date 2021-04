Développer l'expérience employé - Le ministre Jean Boulet souligne la tenue du Colloque de gestion des ressources humaines du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la tenue de la 34e édition du Colloque de gestion des ressources humaines du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui permettra aux entreprises de se mobiliser pour une meilleure gestion des ressources humaines. Une aide financière de 17 000 $ a d'ailleurs été accordée par le gouvernement du Québec pour soutenir l'événement.

Chaque année, le colloque regroupe près de 300 employeurs et responsables des ressources humaines. Cette nouvelle édition se déroulera de manière virtuelle et abordera le thème de l'expérience employé. Au total, sept conférences durant lesquelles des expertes et des experts aborderont le développement de l'expérience employé sous différents angles seront proposées aux participantes et participants. Il sera également possible d'assister à une table ronde où trois représentants d'employeurs de la région, soit Mme Isabelle Joly, d'Ubisoft, M. Dominick Béland, de Jean Coutu, et M. Gaétan Tremblay, de Voltam, témoigneront de la mise en place de l'expérience employé.

« Dans le contexte actuel, il est essentiel de répondre présent et d'accompagner les entreprises pour traverser cette période de bouleversement et ainsi mieux se positionner pour l'avenir. Je salue les nombreux partenaires et les membres du comité organisateur, qui ont su s'adapter aux contraintes pour offrir aux employeurs ce rendez-vous annuel, une tradition qui se poursuit depuis plus de 30 ans. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les besoins de main-d'œuvre dans la région demeurent importants, et plusieurs entreprises connaissent encore des difficultés de recrutement. On estime d'ailleurs qu'il y a 3 000 postes vacants actuellement dans la région. Les employeurs doivent donc poursuivre leurs efforts pour recruter et fidéliser leur main-d'œuvre.

Pour s'inscrire à l'événement, les employeurs peuvent se rendre sur le site Lepointdevente.com, à l'adresse suivante : https://lepointdevente.com/billets/rsj210506001.

Le soutien financier accordé provient de la mesure Concertation pour l'emploi, qui, par son volet Table ad hoc de concertation, vise à favoriser la concertation des acteurs du milieu afin de trouver des réponses communes aux besoins du marché du travail en misant sur les capacités et les atouts des organisations de la collectivité et sur les relations qui existent entre elles.

L'aide accordée s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, visant à augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

Les conseillères et conseillers aux entreprises de Services Québec sont présents partout sur le territoire. Pour les joindre, contactez le bureau de Services Québec de votre localité : Alma , Chicoutimi , Dolbeau-Mistassini , Jonquière, La Baie ou Roberval .

