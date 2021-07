Développement régional - Le ministre Lamontagne annonce quatre aides financières totalisant 268 393 $ aux Serres Frank Zyromski

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, annoncent l'octroi de quatre aides financières, pour un total de 268 393 $, aux Serres Frank Zyromski.

Dans le cadre de l' Initiative ministérielle « Productivité végétale » , une aide financière de 33 650 $ est accordée pour le projet d'achat de 150 chariots de transport, pour permettre l'augmentation de l'efficacité des opérations et la réduction de l'espace de stockage des commandes.

, une aide financière de est accordée pour le projet de modernisation des serres existantes. L'aide permettra l'achat et l'installation de tables de production sous serres, d'un système de chauffage et de matériel d'irrigation. Finalement, dans le cadre du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles, une aide financière de 168 393 $ est accordée pour le projet de construction de deux serres.

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » s'adresse aux entreprises en productions végétale et apicole ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Cette mesure vise à augmenter leur productivité par l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles. Pour les entreprises en apiculture, elle vise également à financer la réalisation de projets destinés à diminuer la mortalité des abeilles.

L'Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels vise à contribuer à l'augmentation de la production horticole par l'accroissement des superficies en serres et en grands tunnels et par la modernisation d'installations existantes.

Le Programme de soutien au développement des entreprises serricoles, quant à lui, a pour objectifs d'accroître la production serricole québécoise par la stimulation des investissements, d'augmenter les superficies des serres sur le territoire québécois et de moderniser les installations serricoles existantes.

Ces investissements s'inscrivent dans la volonté gouvernementale d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, il convient de favoriser le développement de la productivité des entreprises agricoles en soutenant les investissements qui permettent d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et d'augmenter la productivité des entreprises agricoles. C'est ce qui leur permettra de demeurer compétitives face à une concurrence grandissante des fournisseurs étrangers. De plus, en raison de notre climat nordique et de nos hivers rigoureux, la culture en serre est un moyen simple et durable de cultiver des aliments tout au long de l'année. Cela permet aux consommateurs de consommer des fruits et des légumes d'ici, peu importe la saison.

Citations

« La rareté de la main-d'œuvre est une réalité qui existe depuis bien avant la pandémie, mais l'arrivée des consignes sanitaires est venue compliquer la situation. Les financements annoncés aujourd'hui permettront de contourner cette pénurie d'employés en rendant le travail effectué plus efficace. De plus, les investissements dans le domaine serricole sont indispensables pour parer aux réalités de notre climat nordique. Ces deux mesures combinées aboutiront à une augmentation de l'offre d'aliments québécois, douze mois par année. De quoi répondre à la demande des consommateurs qui désirent consommer local et les aider à relever le Défi 12 $ que je leur ai lancé! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les dirigeants des Serres Zyromski osent, et notre gouvernement est au rendez-vous pour les appuyer dans le cadre de sa nouvelle stratégie de croissance des serres. Nous avons aujourd'hui un autre bel exemple de soutien de Québec au développement des Hautes-Laurentides. Bravo pour ce projet! Merci, M. le ministre, pour cette annonce en personne, chez nous, dans Labelle! »

Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » a été lancée au mois d'août 2018.

a été lancée au mois d'août 2018. Les entreprises agricoles spécialisées en production végétale, à l'exclusion de la production de cannabis, les entreprises agricoles pratiquant l'apiculture et les CUMA sont admissibles.



Les projets admissibles liés à la production végétale doivent viser l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre ou des travaux agricoles :



par l'acquisition ou l'adaptation d'équipement de production, de récolte ou de conditionnement ;





par l'acquisition d'outils technologiques, notamment en lien avec l'agriculture de précision ;





par l'utilisation de services professionnels.

L'initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels a été lancée en novembre 2020.

a été lancée en novembre 2020. Les entreprises qui génèrent un revenu agricole d'au moins 25 000 $, dont au moins 50 % proviennent d'activités horticoles, sont admissibles.



Les projets admissibles doivent s'inscrire dans l'une des deux catégories suivantes :



l'achat de serres et de grands tunnels.





l'achat d'équipements fixes de production, dans le but de moderniser ou d'adapter les installations existantes, incluant les bâtiments et autres milieux fermés.



L'aide financière maximale par demandeur est de 50 % des dépenses admissibles, pour la durée de l'Initiative.



L'aide financière maximale est bonifiée pour les entreprises détenant une certification biologique. Elle peut alors atteindre 60 % des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par demandeur pour la durée de l'Initiative. La certification biologique doit toutefois être associée aux productions concernées par le projet.

Le Programme de soutien au développement des entreprises serricoles a été lancé en novembre 2020.

a été lancé en novembre 2020. Les entreprises avec des revenus agricoles supérieurs à 50 000 $ par année au cours des deux dernières années, dont au moins 50 % sont générés par des activités de production horticole, et les entreprises agricoles qui commencent des activités de production horticole en serre qui généreront des revenus supérieurs à 50 000 $ la première année de production sont admissibles.



Les projets admissibles doivent représenter un coût total d'au moins 100 000 $ et viser une augmentation de la production en serre, soit :

par la construction de serres ;





par la modernisation des installations serricoles existantes. Les projets doivent démontrer que les équipements ont un lien direct avec une augmentation d'au moins 10 % de la production ou une amélioration d'au moins 10 % de l'efficacité énergétique.



L'aide financière maximale est de 50 % des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 600 000 $ par demandeur pour la durée du Programme. En outre, une bonification de 10 % s'applique si le projet répond à l'une des conditions suivantes :



il implique des produits en serre qui font l'objet d'une certification biologique ;





il implique l'achat d'un système de chauffage électrique ou alimenté par une autre source d'énergie renouvelable.

Liens connexes

