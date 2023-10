Développement harmonieux de l'activité minière - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts présente le bilan de sa démarche de consultation

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Alors que la démarche participative pour le développement harmonieux de l'activité minière au Québec a pris fin le 31 mai dernier, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts rend aujourd'hui public le rapport synthèse de cette démarche qui rend compte de la forte participation et des propositions obtenues.

La consultation en chiffres

Pour tous les volets de cette démarche de consultation, qui s'est déroulée du 14 avril au 31 mai 2023, ce sont près de 2 500 participations qui ont été recensées et qui font écho aux préoccupations de la population et des intervenantes et intervenants intéressés par le domaine minier. Rappelons que la démarche s'est effectuée en quatre volets, soit par le biais d'une plateforme Web, où il était possible de répondre à un questionnaire ou de déposer un mémoire en ligne, d'un atelier virtuel de consultation avec les communautés autochtones, d'une journée d'atelier de concertation avec des acteurs nationaux ainsi que d'ateliers virtuels régionaux d'échanges avec la population et les intervenantes et intervenants locaux.

En bref, cela représente :

1 995 répondants et répondantes au questionnaire sur la plateforme Web;

118 mémoires reçus;

38 participants et participantes à l'atelier destiné aux communautés autochtones;

28 regroupements nationaux présents à la journée de concertation tenue à Québec;

10 ateliers d'échanges virtuels effectués avec des intervenantes et intervenants locaux de partout au Québec (53 personnes);

32 ateliers de discussion réalisés avec des citoyennes et citoyens de l'ensemble des régions (250 personnes). Grâce à l'ajout de groupes, toutes les personnes s'étant inscrites sur la plateforme Web ont pu se voir offrir une place lors d'un atelier virtuel concernant leur région.

Globalement, les participantes et participants partagent le souhait que la valorisation des ressources minérales soit faite dans le respect des communautés locales, tout en assurant la protection de la qualité de vie, de la santé et de l'environnement. Les préoccupations soulevées quant à l'empreinte de l'activité minière démontrent un intérêt profond à l'égard d'une approche responsable du développement minier. De plus, l'appel à une participation accrue des parties prenantes et à une communication améliorée tout au long du processus de développement témoigne d'une volonté commune de renforcer la gouvernance des activités minières au Québec.

