Développement durable : la certification STARS décernée à l'INRS

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) se voit décerner la certification STARS niveau or pour sa performance en développement durable.

La certification STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) a pour objectif de reconnaître les actions durables des établissements d'enseignement supérieur. Ce système d'évaluation se penche sur les dimensions environnementales, sociales et économiques de la durabilité selon quatre grands axes : académique, engagement, opérations, et planification-administration.

« Le développement durable fait partie intégrante de nos réflexions stratégiques. C'est un fil conducteur qui guide nos décisions dans une vision d'amélioration continue, pour notre communauté d'aujourd'hui et de demain. Cette certification vient confirmer la portée de nos efforts collectifs et ouvre des pistes pour bonifier nos pratiques », souligne Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Des projets qui fleurissent

Qu'il s'agisse de promouvoir le recyclage dans les laboratoires, d'encourager l'inclusion ou d'assurer la protection de ses espaces verts, les nombreuses actions de l'INRS ont su trouver écho auprès de STARS.

« Nous aspirons à créer un environnement de recherche où l'innovation et la découverte vont de pair avec une responsabilité profonde envers la société et la planète. Les principes de la recherche responsable sont devenus des incontournables à l'INRS, toujours en lien avec notre mission de faire rayonner la recherche et de former la relève scientifique pour répondre à de grands enjeux actuels », affirme la directrice scientifique par intérim de l'INRS Isabelle Delisle.

De nombreux projets ont permis à l'INRS de se distinguer, parmi lesquels :

Des programmes universitaires qui comprennent plus de 40 % de cours liés au développement durable.

MosaïPlastiQ, une initiative de découverte scientifique et artistique tournée vers l'éducation des jeunes, avec la création d'œuvres qui sensibilisent à la pollution des écosystèmes par le plastique.

Toutes les variables sont incluses , une campagne pour la reconnaissance et l'inclusion de personnes appartenant à des groupes susceptibles de faire l'objet de discrimination.

, une campagne pour la reconnaissance et l'inclusion de personnes appartenant à des groupes susceptibles de faire l'objet de discrimination. Une Politique de placement du fonds de dotation axée sur le développement durable , grâce à laquelle l'INRS s'engage à investir dans des entreprises à impact social et environnemental.

grâce à laquelle l'INRS s'engage à investir dans des entreprises à impact social et environnemental. Le Concours d'initiatives en développement durable à l'INRS, une activité annuelle permettant à toute la communauté de proposer des solutions concrètes selon son expertise, ses besoins et ses observations.

« L'obtention d'une telle certification internationale entérine les projets entrepris depuis les dernières années et démontre l'implication de toute notre communauté », observe Isabelle Delisle.

Une sensibilisation à l'échelle de sa communauté

L'appui de tous les membres de l'INRS est indispensable pour mener à bien des projets durables et porteurs. C'est pourquoi l'INRS a mis en place une formation sur mesure, à l'attention de sa communauté interne, autour des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU dans le secteur universitaire. Une initiative qui conduit à une excellente littératie de ses membres en la matière, avec un score de plus de 70 % lors d'un dernier sondage.

Le corps professoral, les membres étudiants et le personnel administratif de l'INRS s'allient au jour le jour pour instaurer des changements, soutenus entre autres par l'expertise de la conseillère en développement durable dédiée à l'INRS, Maxine Dandois-Fafard, ainsi que par le comité institutionnel de développement durable qui veille à la mise en œuvre des actions pour l'ensemble de l'établissement.

Un exemple récent de cet engagement quotidien est aussi incarné par le comité d'action contre le sexisme ordinaire (CACSO), militant pour un milieu de travail ouvert et inclusif pour toutes et tous. Ce projet a reçu le soutien du Secrétariat à la condition féminine.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

