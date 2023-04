Développement durable et lutte contre les changements climatiques - Le gouvernement octroie 3,6 M$ aux Producteurs de lait du Québec en appui à leur plan visant la carboneutralité

SAINT-HYACINTHE, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 3,6 millions de dollars sur cinq ans aux Producteurs de lait du Québec (PLQ) afin de contribuer à la réalisation d'un projet d'envergure visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de la production laitière. Cette aide découle du Plan pour une économie verte 2030.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en feront l'annonce aujourd'hui, en marge de l'assemblée générale annuelle des PLQ.

Le projet porté par les PLQ, en collaboration avec Valacta, le centre d'expertise en production laitière Québec-Atlantique, vise une réduction des émissions de méthane provenant de la fermentation entérique des troupeaux laitiers de 14 à 16 % pour chaque kilogramme de lait produit.

Ce soutien financier s'inscrit dans un contexte de développement durable, alors que le secteur laitier s'est doté de cibles ambitieuses, dont celle de la carboneutralité d'ici 2050. Ainsi, le gouvernement poursuit des objectifs d'amélioration continue quant à la durabilité de la production laitière et à la réponse aux attentes sociétales.

L'initiative des PLQ s'articule en trois étapes :

Un outil sera conçu pour effectuer le suivi des émissions de méthane des vaches à partir d'échantillons de lait de réservoir collectés dans les fermes laitières du Québec;

À l'aide de cet outil, il sera ensuite possible d'identifier et d'analyser les meilleures pratiques et de les promouvoir auprès des autres entreprises du secteur;

Tout au long du projet, une campagne de sensibilisation et de formation sera menée auprès des conseillers agricoles et des entrepreneurs laitiers afin de favoriser l'adoption des meilleures pratiques.

« Je suis heureux de cette initiative des Producteurs de lait du Québec qui contribuera à faire de notre agriculture un secteur plus responsable et durable. L'innovation demeure un jalon essentiel pour réduire les émissions de méthane provenant des élevages. Grâce à des connaissances fines et à une expertise de pointe, le soutien annoncé favorisera l'amélioration des pratiques, et ce, pour l'ensemble des productrices et des producteurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le secteur agroalimentaire est un acteur clé en matière de lutte contre les changements climatiques. Je salue l'engagement des producteurs laitiers, qui mettent en place des solutions concrètes pour réduire considérablement la quantité de gaz à effet de serre qu'ils produisent. Notre gouvernement est fier de soutenir leurs efforts par l'entremise du Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous accueillons cette annonce avec beaucoup de satisfaction. Ce projet permettra aux producteurs, à terme, d'être outillés pour estimer les émissions de méthane de leur troupeau tout en minimisant la charge administrative qui y est associée. Il s'agit d'un atout important dans la réalisation de notre plan de développement durable et dans l'atteinte de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Nos producteurs ont à cœur d'améliorer continuellement leur performance environnementale et de faire partie de la solution. Cette annonce permettra une avancée importante en ce sens. »

Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec

Le secteur laitier est le plus important secteur agricole au Québec avec plus de 24 % des recettes monétaires agricoles totalisant 12,1 milliards de dollars.





Le Québec est également la plus importante province productrice de lait avec 36,9 % des parts de marché en 2022.





L'aide financière accordée aux PLQ s'inscrit dans l'action 1.8.3.1 du Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PMO du PEV), qui vise à développer, opérationnaliser et élargir les pratiques et les technologies qui réduisent les émissions de méthane des élevages.





Le PMO du PEV fixe la cible de diminution de méthane provenant des élevages à 6 % par rapport à 2017. La réduction des émissions des entreprises qui participent au projet des PLQ est estimée à 8,1 % de cette cible d'ici 2030.





Le méthane compte pour 54 % des GES attribués au secteur agricole québécois et la fermentation entérique des ruminants en représente 66 %. Le secteur laitier représente une portion de ces émissions.

