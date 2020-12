Développement durable à la STQ - Gare fluviale de Sorel-Tracy : verte, écoresponsable et certifiée LEED Argent!

En introduisant des critères d'écoresponsabilité dans ses projets de construction et de rénovation, la STQ démontre, une fois de plus, son engagement en matière de développement durable. Cette certification LEED de niveau Argent confirme cet engagement et assure que le bâtiment a une empreinte écologique limitée sur plusieurs facettes, notamment au regard de l'approvisionnement pendant la construction, du choix des matériaux et de leur cycle de vie, de même que de l'utilisation efficiente de l'eau et de l'énergie. Cela va se répercuter sur toute la durée de vie du bâtiment et permettra des économies d'exploitation allant jusqu'à 40 %. La faible consommation d'eau, d'énergie et d'autres ressources permet entre autres de réduire son empreinte écologique.