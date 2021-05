Développement du secteur L'Assomption Sud - Longue-Pointe - Ray-Mont Logistiques en attente d'un leadership clair de la Ville et de l'Arrondissement pour dénouer l'impasse

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une causerie virtuelle de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Charles Raymond, président de l'entreprise montréalaise Ray-Mont Logistiques, a présenté les détails de son projet de plateforme logistique intermodale dans l'Est de Montréal. Devant la portée majeure du projet pour Montréal, l'entreprise a appelé la Ville et l'Arrondissement à faire preuve d'un leadership clair pour donner l'occasion à tous les acteurs impliqués de contribuer au développement cohérent et harmonieux du secteur.

Un projet novateur, des investissements concrets et des emplois bien rémunérés

Alliant l'intelligence artificielle et la force du transport logistique conteneurisé, la plateforme logistique intermodale prévue par l'entreprise permettra d'optimiser la chaîne logistique, en plus de démocratiser l'accès aux marchés mondiaux pour les plus petits exportateurs qui souhaitent rivaliser avec les grands joueurs internationaux. Le projet permettra aussi à Ray-Mont Logistiques d'acheminer plus efficacement l'aide humanitaire canadienne via le Programme alimentaire mondial de l'ONU, pour qui elle est la fière transitaire officielle au pays, ce qui représente plus du tiers de ses opérations.

D'ores et déjà, des investissements de 35 M$ ont été réalisés depuis l'achat du terrain en 2016, dont 15 M$ dédiés spécifiquement à la réhabilitation des sols, lourdement contaminés par le passé industriel du site. À terme, le projet prévoit la création de 200 nouveaux emplois de qualité et bien rémunérés, qui misent sur la formation interne et continue des employés. Il convient de rappeler que ce projet renforcera significativement la chaîne logistique et la capacité d'exportation du Port de Montréal, situé à quelques mètres du site.

Également, en rapprochant ses activités du Port de Montréal, l'entreprise permettra la réduction de près du tiers du camionnage lourd total sur la rue Notre-Dame, en plus de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 82%1.

1 Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), janvier 2017

Les élu.e.s toujours silencieux sur les mesures de mitigation

Pour Ray-Mont Logistiques, il a toujours été clair que les multiples projets en développement dans ce secteur, incluant le sien, devaient venir avec des mesures de mitigation sérieuses pour les résidents à proximité. C'est la raison pour laquelle des propositions ont été effectuées dès 2016 pour répondre aux préoccupations des citoyens. L'entreprise a malheureusement fait face au mutisme des élu.e.s de la Ville et de l'Arrondissement, qui ont préféré la judiciarisation du dossier plutôt que le dialogue. Après avoir obtenu gain de cause devant la Cour supérieure, puis la Cour d'appel du Québec, l'entreprise a finalement obtenu, en avril dernier, un permis de construction de base n'incluant aucune des mesures de mitigation proposées.

« C'est malheureux, car Ray-Mont Logistiques tente depuis maintenant cinq ans d'entamer un dialogue constructif avec les élu.e.s pour développer un projet d'envergure qui saura s'intégrer dans la vision de développement du secteur L'Assomption Sud - Longue-Pointe. La question est maintenant de savoir si nous serons en mesure de réaliser un projet cohérent avec le quartier, ses industries et ses citoyens, tel que proposé initialement, ou un projet de base sans mesures de mitigation adéquates pour favoriser la cohabitation, tel qu'autorisé par le permis actuel de la Ville. Pour dénouer l'impasse et développer le plus beau projet possible, la collaboration des élu.e.s de la Ville et de l'Arrondissement est nécessaire », déplore Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

L'entreprise invite une fois de plus les élu.e.s de la Ville et de l'Arrondissement à répondre présents et à prendre le leadership pour réunir tous les acteurs concernés afin de discuter de mesures de cohabitation qui, ultimement, permettront aux différents projets du secteur de se développer de manière cohérente. « L'intégration réussie de notre projet dans le quartier passe par l'implication de l'ensemble des acteurs du secteur, incluant les décideurs politiques. En assurant un rôle central dans les discussions, les élu.e.s ont l'opportunité de contribuer positivement à l'intégration cohérente du projet avec son milieu », conclut M. Raymond.

À propos de Ray-Mont Logistiques

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, Ray-Mont Logistiques exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince-Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

