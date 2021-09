Développement du secteur L'Assomption Sud - Longue-Pointe - Mise au point sur la volonté de Ray-Mont Logistiques de contribuer positivement au secteur

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Ray-Mont Logistiques souhaite faire une mise au point quant à sa vision pour le secteur L'Assomption Sud - Longue-Pointe. Certaines informations circulent actuellement et évoquent notamment l'hypothèse de la vente du terrain acquis par l'entreprise dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) en 2016. Sur ce point précis, Ray-Mont Logistiques réitère et confirme son souhait de développer de façon harmonieuse son projet de plateforme logistique dans MHM, un projet stratégique pour l'entreprise et pour la vitalité économique de Montréal.

Le but demeure : un projet stratégique et concerté avec les membres de la communauté

Comme toute entreprise, Ray-Mont Logistiques considère responsable d'étudier toutes les hypothèses possibles pour son projet dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, incluant le rachat du terrain. En ce sens, il est aussi tout à fait légitime pour l'entreprise de discuter de façon ouverte de sa vision avec toute personne, organisation ou décideur qui souhaite le développement logistique de Montréal. Cela dit, il serait illusoire de songer à une entente sur le rachat du terrain de MHM en deçà d'un montant de 100 M$, d'autant plus qu'une telle entente ne peut être non plus possible sans considérer ce qui adviendra du site présentement actif dans le Sud-Ouest. Ceci exclut également, et complètement, les procédures judiciaires pour les dommages et intérêts causés au projet dans MHM et pour lesquelles il sera nécessaire de trouver un règlement. Ainsi, en raison de tous ces éléments combinés, l'option privilégiée par l'entreprise demeure le développement harmonieux de son projet dans MHM.

Conséquemment, le déménagement des activités de Ray-Mont Logistiques du Sud-Ouest vers MHM constitue l'axe de développement clé pour l'entreprise. Non seulement ce rapprochement du Port de Montréal constitue une décision d'affaires logique pour l'entreprise et ses clients exportateurs - tout en permettant une réduction significative du trafic sur la rue Notre-Dame -, mais il permet aussi et surtout à l'entreprise de développer un projet exemplaire en collaboration avec la communauté. L'avancement des travaux du groupe de travail thématique (GTT) de l'Instance de concertation Assomption Sud - Longue-Pointe témoigne ouvertement de la volonté de l'entreprise d'être à l'écoute du milieu.

« Nous sommes actuellement en mode solution et travaillons activement avec les citoyens, les experts et la Ville de Montréal afin d'en faire un projet gagnant pour le secteur. Nous avons confiance dans le groupe de travail thématique de l'Instance de concertation Assomption Sud - Longue-Pointe pour déterminer les meilleures mesures à déployer pour bonifier le projet », affirme Charles Raymond, ingénieur et président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

Rappelons que les travaux du groupe de travail thématique se poursuivront tout le mois de septembre afin de déterminer les mesures de cohabitation clés pour permettre de bonifier le projet.

À propos de Ray-Mont Logistiques

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, Ray-Mont Logistiques exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince-Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

