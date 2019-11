Développement du secteur bioalimentaire, occupation et vitalité des territoires - Le ministre Lamontagne annonce un investissement de 805 000 $ pour bâtir une communauté agricole forte dans la MRC de l'Érable

QUÉBEC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, sont à Plessisville pour annoncer l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 805 000 $ au projet de laboratoire « Communauté de fermiers de L'Érable » soutenu par la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Érable.

Le projet consiste à attirer et à assurer le maintien de nouvelles familles en agriculture sur le territoire de la MRC. Pour y parvenir, cette dernière interviendra par l'entremise d'une approche 360 degrés afin de contribuer au démarrage, à la viabilité, à l'intégration, à la rétention et à la pérennité des entreprises agricoles. Ce type d'approche implique plusieurs niveaux d'interventions et d'expertises qui vont de la production à la commercialisation en passant par l'animation et l'innovation sociale.

Pour atteindre leurs objectifs, les promoteurs du laboratoire entendent agir sur quatre fronts, soit :

en créant un environnement favorable à l'accueil et à la rétention des nouveaux arrivants, notamment en établissant une structure d'accueil de la Communauté de fermiers. Cette opération permettra de créer un lieu de rencontre propice au renforcement des liens et au partage des valeurs entre celle-ci et la « nouvelle génération de promoteurs agricoles »;

en créant un environnement local favorable à la vente de proximité des produits des fermes de la MRC par l'intermédiaire de moyens adaptés à la commercialisation;

en créant un environnement social propice au développement et à l'intégration des projets, notamment en mettant en place des activités et des événements de réseautage;

en offrant une expertise technique pour accompagner les promoteurs dans l'élaboration de leurs projets et la création de liens entre eux.

Citations

« Le gouvernement mise sur le secteur bioalimentaire comme levier de développement régional. L'établissement en agriculture et la relève sont ainsi au cœur de ses préoccupations. Le laboratoire qu'ont mis sur pied les acteurs de la MRC de L'Érable propose un renouveau en matière d'occupation et de vitalité du territoire. Cette avenue prometteuse laisse entrevoir un mariage harmonieux entre les objectifs de protection et de développement des milieux agricoles. Je suis persuadé que l'écosystème de cette MRC présente tous les attributs pour qu'un tel projet y porte ses fruits. Je souhaite que tous les acteurs du milieu se mobilisent pour en faire un succès dont le rayonnement rejaillira sur tout le Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La MRC de L'Érable fait figure de précurseur en matière d'occupation et de développement de la zone agricole. Son Plan de développement de la zone agricole ainsi que son nouveau modèle d'occupation du territoire agricole "Ferme 59" témoignent de son dynamisme en cette matière. En misant sur la solidarité et sur l'innovation pour favoriser la mise en valeur de ses potentiels agroalimentaires, sous l'angle de la relève agricole durable, elle exerce un leadership mobilisateur. En attirant et en assurant le maintien de nouvelles familles en agriculture sur le territoire, le projet "Communauté de fermiers de L'Érable" comporte plusieurs avantages qui vont de la préservation des services de proximité au renforcement du tissu social et économique. »

M. Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Les défis que doit relever la MRC de L'Érable en matière de croissance démographique sont une source de motivation pour nous retrousser les manches, façonner de nouvelles approches et voir l'établissement autrement. L'économie du territoire est teintée notamment par l'agriculture et les terres inoccupées. Les potentiels de diversification sont donc nombreux. Avec Communauté de fermiers de l'Érable, nous voulons rallier le tout, démontrer notre créativité et notre audace et faire un clin d'œil à la relève agricole en lui disant : C'est ici que ça se passe! »

M. Sylvain Labrecque, préfet de la MRC de L'Érable et maire de la Municipalité de Lyster

Faits saillants

La somme accordée provient du programme Territoires : Laboratoires d'innovations bioalimentaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ce programme visait à instaurer des solutions innovantes, permanentes et transférables afin de répondre aux enjeux de maintien et de développement du bioalimentaire sur l'ensemble des territoires, dans une perspective de développement durable.

Ce projet est en adéquation avec l'orientation 4 de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde : « Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire ».

: « Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire ». Un des objectifs du projet est que la MRC devienne un modèle en agroalimentaire pour tout milieu désireux d'emprunter cette voie.

L'établissement et la relève sont au cœur de ce projet.

Le territoire de la MRC de L'Érable :

11 municipalités;



23 420 habitants (2018);



96 % du territoire zoné agricole;



670 exploitations agricoles;



une zone propice à l'établissement de ferme a vocation diversifiée.

