Développement des communautés côtières - Québec octroie un permis d'acquéreur à la Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce l'octroi d'un permis d'acquéreur à la Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine.

Cette décision fait écho au dépôt du rapport de consultation des intervenants du milieu maritime dont les conclusions ouvrent la porte à la délivrance de permis d'acquéreur lors de contextes précis et sous certaines conditions.

Cette consultation, dont les résultats sont dévoilés aujourd'hui, visait à favoriser une prise de décision éclairée dans le traitement des nouvelles demandes de permis d'acquéreur dans les régions maritimes du Québec.

Citation

« C'est une priorité pour votre gouvernement de contribuer à assurer la vitalité du secteur des pêches et de soutenir le développement socio-économique de nos régions maritimes. Je suis heureux du déroulement de la consultation, qui a permis de donner une voix à l'ensemble des intervenants concernés par le sujet. Ses retombées nous permettront de bien baliser les prochaines orientations relatives au traitement des demandes de permis, comme cela a été fait avec la Coopérative des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

En janvier 2024, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a mandaté l'agence TACT pour mener la consultation. Celle-ci s'est tenue du 4 au 22 mars dans les différentes régions du Québec maritime : Bas- Saint-Laurent ; Côte-Nord; Gaspésie; Îles-de-la-Madeleine.

Cinquante personnes représentant 40 organisations ont pris part aux séances de consultation.

Les personnes intéressées pouvaient également soumettre un mémoire par courriel.

Plus précisément, les objectifs de cette consultation étaient les suivants : Obtenir des commentaires sur la pertinence de délivrer de nouveaux permis d'acquéreur; Identifier les enjeux liés à la délivrance des permis d'acquéreur; Définir le rôle des acquéreurs de produits marins dans la mise en valeur de ces ressources; Obtenir des suggestions pour modifier ou adapter la délivrance des permis d'acquéreur en tenant compte des nouvelles réalités du secteur de la pêche commerciale.

L'écosystème marin du golfe du Saint-Laurent est en constante évolution. Il connaît une diminution importante de certaines espèces et l'émergence de nouvelles populations. Cette réalité, couplée au rôle du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales dans l'économie des régions maritimes du Québec, souligne la nécessité d'une consultation approfondie.

Lien connexe

Rapport final - Consultation élargie du milieu maritime sur l'octroi des permis d'acquéreur de produits marins

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]