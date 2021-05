MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - La société Devimco Immobilier et l'Université Concordia annoncent une entente de partenariat dans l'Institut des villes nouvelle génération créé récemment par cette institution universitaire. À titre de membre fondateur de cet institut, Devimco siègera à son conseil consultatif.

« Nous voulons participer aux efforts pour transformer nos villes en des infrastructures durables à carbone zéro et mettre l'accent sur la qualité de vie et les relations de ses habitants, comme le souhaite l'Institut des villes nouvelle génération. Dans nos projets immobiliers, nous privilégions la mixité et la création de milieux de vie en appliquant déjà des principes de développement durable. Notre partenariat avec l'Institut nous permettra d'en faire plus », déclare Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Avec l'Institut des villes nouvelle génération, Devimco Immobilier pourra notamment :

développer des projets conjoints en matière de recherche, d'innovation et de démonstration;

accéder à des réseaux collaboratifs internationaux par l'intermédiaire des membres du conseil consultatif;

élaborer et mettre en œuvre des projets de recherche conjointement avec des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs encadrés par les chercheuses et chercheurs les plus en vue de l'Institut.

« Nous éprouvons une grande fierté à la perspective de collaborer avec Devimco à l'atteinte de cibles de carboneutralité si ambitieuses pour les quartiers », déclare Ursula Eicker, codirectrice de l'Institut et titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada (CERC) sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes. Ensemble, nous pouvons montrer comment bâtir des quartiers qui offrent à la fois une véritable durabilité et une excellente qualité de vie. »

« C'est avec grande joie que nous accueillons le soutien fondateur de Devimco », ajoute Carmela Cucuzzella, codirectrice de l'Institut et titulaire de la chaire de recherche de Concordia en conception intégrée, écologie et durabilité du milieu bâti. Les promoteurs jouent un rôle essentiel dans le façonnement de la ville. Ensemble, nous nous réjouissons à l'idée de concevoir de nouvelles voies pour accroître la durabilité du cadre bâti. »

Les recherches novatrices et collaboratives de l'Institut sur les villes nouvelle génération examinent les façons dont les communautés urbaines peuvent bâtir un avenir prospère, inclusif, équitable et durable. Les domaines d'études intéressant Devimco Immobilier comprennent :

les bâtiments et les quartiers à consommation énergétique nulle;

les infrastructures intelligentes, durables et résilientes;

les systèmes d'eau et d'énergie durables;

les pratiques de design et le milieu bâti;

les constructions novatrices et la gestion des infrastructures;

les services de mobilité et le transport durable.

L'Institut sur les villes nouvelle génération réunit plus de 200 scientifiques, chercheurs, penseurs et créateurs issus des quatre facultés de l'Université Concordia au sein de trois grappes de recherche suivants : les milieux bâtis et naturels ; la mobilité, la sécurité et le partage, ainsi que le design, l'art, la culture et la communauté.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Devimco Immobilier participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Devimco Immobilier procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis condominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase du Quartier des lumières situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. Le tout nouveau projet d'unités de condos et de penthouses de Devimco est le Wellington sur le BassinMC, à l'angle des rues Wellington et de la Montagne.

À propos de l'Université Concordia

Université nouvelle génération, Concordia repense l'avenir de l'enseignement supérieur. Située à Montréal, ville animée et multiculturelle, Concordia est classée meilleure université du Canada de moins de 50 ans. Elle se démarque par sa démarche novatrice axée sur l'apprentissage expérientiel et la recherche interfonctionnelle.

L'Université Concordia accueille annuellement un effectif diversifié et engagé de 51 000 étudiantes et étudiants - dont plus de 10 000 étudiants étrangers originaires de quelque 150 pays, à la Faculté des arts et des sciences, à l'École de gestion John-Molson, à l'École de génie et d'informatique Gina-Cody, à la Faculté des beaux-arts et à Formation continue Concordia.

