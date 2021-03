Développement de places temporaires en services de garde éducatifs à l'enfance : une proposition qui arrive à point

BROSSARD, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Espace MUNI salue la solution proposée par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) de déployer les places déjà annoncées de manière temporaire. Le déploiement provisoire permettra d'augmenter rapidement l'offre et de répondre à des besoins exprimés par les élues et élus pour une réelle relance économique suivant la pandémie.

« Depuis toujours, Espace MUNI appuie la création de places de qualité, accessibles et pérennes. La proposition de l'AQCPE des derniers jours semble vraiment offrir une solution gagnante pour les familles, le milieu des affaires et les gouvernements de proximité que sont les municipalités. Il s'agit d'une plus-value qui contribue au développement social des communautés. », indique Mme Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de la Ville de Brossard.

D'ailleurs, un projet porté par Espace MUNI dans le cadre de ses travaux sur l'enjeu du développement de places pourrait encourager la mise en œuvre de solutions à court terme. À titre de partenaire du ministère de la Famille, de l'UMQ et de la FQM, Espace MUNI prévoit déjà faire la recension des ressources variées dont disposeraient chacune des municipalités et des MRC en vue de faciliter le développement de places en services de garde éducatifs à l'enfance, et ce, dès la mi-avril.

« On sait depuis longtemps que les municipalités et les MRC sont prêtes à faire leur part pour le développement de places, que ce soit en termes de disponibilité de terrains, d'infrastructures, de locaux ou même de subventions. Maintenant, nous ferons l'inventaire de ce qu'elles peuvent mettre sur la table, concrètement, à la grandeur du Québec. Cet exercice est nécessaire au plan économique, mais surtout, pour le mieux-être de toutes les familles sur nos territoires. », conclut Mme Assaad.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

Renseignements: Marie-Claude Clermont, Coordonnatrice, communications et relations publiques, 450-466-9777, poste 301 | 514 793-4390, [email protected] | espacemuni.org

