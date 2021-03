« C'est une situation inextricable et paradoxale pour des milliers d'agriculteurs qui doivent composer avec des pressions externes énormes imputables à l'appétit des marchés pour les produits de grandes cultures tels le soya, le maīs, l'orge et le blé » a dit le président d'Agro-100, Stéphane Beaucage. Pour celui-ci, il est impérieux de finaliser dès maintenant l'achat des fertilisants agricoles pour la saison des récoltes 2021 alors que, même en dépit de la faiblesse de la devise américaine, la hausse du prix du potassium constitue le plus grand risque qu'ils aient à affronter en ces temps de turbulence économique. Monsieur Beaucage a indiqué que la forte demande pour ces grains entraînerait vraisemblablement une augmentation des superficies cultivées; ce qui, de facto, nécessitera un plus grand appel aux fertilisants potassiques; risquant d'autant d'engendrer des impacts encore supérieurs sur les prix du potassium avec, en bout de piste, un effet domino sur les prix du maïs et du soya qui ont connu une hausse marquée dans le marché local.

« Les producteurs agricoles ne peuvent se permettre de tolérer aucune marge d'erreur car le moindre problème de production pourrait compromettre leurs rendements et leurs revenus » a poursuivi le président d'Agro-100 en stipulant que la demande de potassium en Amérique du Nord devrait s'activer encore à court terme et tirer sans doute le prix vers le haut.

Voilà pourquoi, des centaines de producteurs agricoles en quête de solutions financières et opérationnelles alternatives optent de plus en plus pour un nutrichaulant riche en calcium, potassium, soufre, magnésium et éléments mineurs tel que le proKa®, conçu et produit exclusivement par Agro-100 pour corriger le pH, enrichir le sol avec une valeur typique de 7 % de potassium sous forme de sulfate.

Pour monsieur Beaucage, ce produit alternatif local, typiquement québécois, mais qui trouve des milliers d'adeptes aussi dans les divers marchés de l'Ontario et des états du nord-est des États-Unis, est l'outil idéal dans les circonstances qui permet de préparer le sol à livrer des rendements optimaux. Certifié par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ 696), proKa® est recommandé lorsque l'analyse de sol montre un besoin en chaux et en potassium, en plus d'être une source de fertilisation économique et profitable qui améliore les rendements et la qualité des cultures.

« Ce produit exclusif d'Agro-100 a la vertu d'être un produit écoresponsable puisque fabriqué avec des matières résiduelles fertilisantes (MRF), telles les poussières de four de cimenteries, qui optimise non seulement l'action directe et durable sur le pH du sol, mais qui assure une meilleure utilisation des réserves du sol » a poursuivi monsieur Beaucage. Cette option alternative de choix s'inscrit parfaitement dans la maximisation de la rentabilité des coûts de fertilisation et de la productivité des sols, en plus d'avoir la double capacité de chauler et de fertiliser le sol en une seule opération.

Pour le seul producteur entièrement québécois d'intrants agricoles de haute-technologie, cette nouvelle orientation s'impose plus que jamais, à raison de plus que selon de nombreux experts, dont le Pr Scott Murrell, responsable du dossier du potassium, de l'International Plant Nutrition Institute (IPNI), depuis 2001, les sols du Québec se sont appauvris en potassium à un rythme d'environ 1 % par année alors que dans le reste du Canada et des États-Unis, cet appauvrissement des sols n'a reculé que de 0,4 % annuellement pendant la même période. L'International Plant Nutrition Institute (IPNI) publie à tous les 5 ans un rapport statistique exhaustif étayé par les résultats de 62 laboratoires nord-américains agréés dans l'analyse de la fertilité des sols.

Monsieur Beaucage a conclu en statuant que c'était plus que jamais le temps pour les producteurs agricoles canadiens et québécois de regarnir la banque minérale en potassium de leurs sols, puisqu'à défaut, cela équivaudrait à perpétuer une faiblesse opérationnelle majeure en matière de fertilité de l'un de leurs principaux actifs, leurs sols.

SOURCE Agro-100

Renseignements: Source : Stéphane Beaucage, Président et chef de la direction - Agro-100 Ltée ; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire) / 514-843-1901 (ligne directe), [email protected]

