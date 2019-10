Deuxième trimestre 2019-2020 - Loto-Québec maintient le cap sur ses prévisions budgétaires

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pour le premier semestre de l'exercice financier 2019-2020, les produits totaux de Loto-Québec s'élèvent à 1,415 G$ et le résultat net consolidé, à 736,0 M$.

CITATION

« Depuis 2015-2016, nos produits totaux pour le premier semestre (pour un nombre de jours comparable) ont connu une croissance de 127,2 M$ (+9,9 %). Pour cette même période, grâce à une gestion serrée de nos charges, notre résultat net consolidé a connu une augmentation de 110,3 M$ (+17,6 %), à laquelle tous nos secteurs ont contribué », a souligné Lynne Roiter, présidente et chef de la direction.

FAITS SAILLANTS

Loteries

Le secteur affiche une baisse de ses produits par rapport à la même période en 2018-2019. Cette baisse était prévue compte tenu du nombre exceptionnellement élevé de Maxmillions offerts au Lotto Max l'an dernier.

Un total de 24 lots de 1 M$ ou plus ont été gagnés au Québec pendant le deuxième trimestre.

Casinos

Le secteur, qui inclut les casinos terrestres , le casino en ligne et les salons de jeux , a pour sa part connu une croissance de ses produits.

, le et les , a pour sa part connu une croissance de ses produits. Deux thématiques ont diverti les visiteurs des casinos durant le deuxième trimestre : les Soirées Futuristik et Vegas.

Établissements de jeux

Le plan de reconfiguration du réseau d'appareils de loterie vidéo (ALV) produira son plein effet cette année. Les ALV se trouvant dans les zones ciblées par le retrait d'appareils ont donc vu leurs produits diminuer. Les bingos et les Kinzo poursuivent quant à eux leur progression.

Note : Le semestre compte six jours de plus que la période comparable de l'exercice 2018-2019.

Le rapport trimestriel est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

