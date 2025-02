Deuxième tempête majeure en trois jours : la population invitée à éviter les déplacements non essentiels

MONTRÉAL, le 16 févr. 2025 /CNW/ - Alors que la Métropole fait face à une deuxième tempête de neige majeure en trois jours, la Ville de Montréal invite la population à éviter, au moins jusqu'à lundi soir, les déplacements non essentiels en restant autant que possible à la maison.

Les citoyennes et citoyens demeureront ainsi en sécurité tout en facilitant le travail des équipes qui sont sur le terrain afin de procéder au déblaiement. Les Montréalaises et Montréalais sont également invités à stationner leur véhicule de la meilleure façon possible et de libérer les trottoirs de tout obstacle afin de permettre l'accès aux véhicules d'urgence et aux équipements de bien dégager le réseau.

Une fois la tempête terminée, les modes de déplacement actifs et collectifs seront à privilégier au cours des prochains jours.

Opération spéciale de chargement de la neige

Rappelons que la Ville de Montréal avait lancé, vendredi, une opération spéciale de chargement de la neige à la suite de la tempête de jeudi afin de dégager les voies prioritaires en vue de la neige attendue cette fin de semaine. Au total, environ 1000 km de rues ont ainsi pu être libérés.

Le chargement de la neige a été interrompu, au cours des dernières heures, afin que les équipes soient dédiées au déblaiement du réseau.

La Ville de Montréal émettra de nouvelles communications lors de la reprise du chargement. Les citoyennes et citoyens peuvent également s'abonner aux avis et alertes pour être informés des opérations de chargement de la neige.

