Spectacle et conversations intimes diffusés en direct au centre d'une installation immersive et interactive au Studio de Moment Factory. Alternance de prestations musicales et de conversations entre la chanteuse Kallitechnis, Pamela Schneider, de Moment Factory, Jeanne Dorelli, de la Commission Montréal Numérique, et Martine St-Victor. Une occasion pour les participants en ligne de poser des questions et de découvrir comment la créativité et la technologie peuvent être un vecteur de changements positifs, tout en profitant d'un spectacle exclusif d'une artiste R&B de Montréal.