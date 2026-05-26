Deuxième Récolte lance son Récupérathon : 100 heures pour récupérer 1 million de repas dans tout le Canada

Chris Hadfield, Shania Twain et Matty Matheson font partie des 100 ambassadeurs qui s'engagent à prouver que la bonne nourriture a sa place dans nos assiettes, et non dans les décharges

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - Au Canada, 1 personne sur 4 vit de l'incertitude quant à son prochain repas. En parallèle, 46,5 % des aliments sont jetés. À compter du 26 mai, Deuxième Récolte, la plus grande organisation de récupération alimentaire au pays, mènera une campagne choc pour réduire cet écart. Pendant 100 heures, 100 ambassadeurs publieront simultanément sur les médias sociaux. Leur objectif : amasser les fonds nécessaires pour récupérer 1 million de repas d'ici le 30 mai.

Le Récupérathon est une campagne bilingue qui se déroulera à travers le pays. Diverses personnalités publiques -- des chefs, des athlètes, des artistes, des agriculteurs, des scientifiques, des leaders autochtones, des créateurs de contenu, et même un astronaute -- ont accepté d'agir en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices. Ces personnes suivies, regardées et encouragées par la population canadienne dirigeront leurs abonnés vers une page personnelle de collecte de fonds, où chaque dollar reçu permettra de récupérer cinq repas.

Notre cause

Au Canada, 8,83 millions de tonnes métriques de nourriture propre à la consommation sont jetées chaque année, soit assez de nourriture pour nourrir 17 millions de personnes pendant une année entière. Cette nourriture gaspillée est pourtant encore tout à fait comestible. Il s'agit en fait de surplus alimentaires dont on ne récupère qu'une infime partie. Deuxième Récolte s'est donc donné comme mission de changer cette réalité en récupérant les surplus alimentaires à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement pour les redistribuer à ses partenaires, des milliers d'organismes sans but lucratif de partout au Canada. Juste l'an dernier, Deuxième Récolte a récupéré 43,2 millions de kilos de nourriture, ce qui aura permis de nourrir 6,8 millions de personnes par l'entremise d'un réseau de plus de 10 800 programmes, notamment des banques alimentaires, des refuges, des programmes scolaires et des communautés autochtones.

« Tous les jours, on jette des tonnes d'aliments encore comestibles pendant que des millions de personnes ont le ventre vide au Canada. Ce n'est pas une question de pénurie, mais d'insécurité alimentaire. Le Récupérathon est un appel à l'action pour toute la population canadienne : 100 heures, 100 voix, un mouvement national. C'est le moment d'y prendre part », fait valoir Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte.

Notre initiative

Du mardi 26 mai à 8 h (HE) au samedi 30 mai à midi (HE), les ambassadeurs publieront du contenu coordonné pour diriger leurs abonnés vers leur page personnelle de collecte de fonds. Grâce à une plateforme centralisée, chaque dollar reçu sera converti en temps réel pour indiquer la progression de notre objectif d'un million de repas récupérés.

En amont du lancement, l'actrice Cobie Smulders invite son public à suivre Deuxième Récolte, mettant en lumière le travail de l'organisation dans un message personnel qui donne à la campagne son premier signal public avant le départ du compte à rebours.

« Partout au Canada, dans chaque province, des familles vivent de l'insécurité alimentaire, alors qu'à proximité, quelque part, un entrepôt s'apprête à jeter des aliments parfaitement bons à consommer. C'est ce que Deuxième Récolte s'efforce de corriger. Je suis très heureuse de soutenir l'incroyable travail qu'ils accomplissent pour aider les communautés partout au pays », a déclaré Cobie Smulders, actrice et productrice canadienne.

Nos ambassadeurs

Parmi nos personnes participantes déjà confirmées, nous comptons : Chris Hadfield, premier Canadien à avoir fait une sortie dans l'espace; Shania Twain, chanteur et compositeur cinq fois lauréat d'un Grammy Award; Mitch Marner, attaquant des Golden Knights de Las Vegas et olympien d'Équipe Canada; Matty Matheson, chef et acteur dans la série The Bear; Eric Robertson, chef doublement étoilé Michelin du restaurant Pearl Morissette de Niagara; Autumn Peltier, militante Anishinaabe pour la protection de l'eau et commissaire en chef chargée de l'eau pour la Nation Anishinabek; Zach Keeshig, chef propriétaire du restaurant Naagan à Owen Sound; Liam Hickey, athlète paralympien canadien dans deux disciplines, originaire de Terre-Neuve; Tyler Heppell, cultivateur de pommes de terre de cinquième génération en Colombie-Britannique et créateur de l'Ugly Potato Day; Arlene Dickinson, entrepreneuse, autrice à succès et dragon à l'émission Dragons' Den de CBC ; Manjit Minhas, dragon à l'émission Dragons' Den de CBC; et Michele Romanow, entrepreneure en technologies, cofondatrice de Clearco et dragon à Dragons' Den. Pour consulter la liste complète des 100 ambassadeurs, cliquez ici : secondharvest.ca/fr-ca/race-to-rescue

« Je sais très bien ce que c'est d'aller à l'école le ventre vide; c'est une expérience que l'on n'oublie jamais. Quand Deuxième Récolte m'a demandé de participer au Récupérathon, j'ai tout de suite accepté l'invitation. Je sais, pour l'avoir vu, ce dont cet organisme est capable : il empêche de la nourriture parfaitement comestible de se retrouver dans les dépotoirs, puis la redistribue aux personnes dans le besoin. Cent ambassadeurs, 100 heures, un million de repas? Je suis 100 % partante! Et j'aimerais que vous y participiez aussi », se réjouit Shania Twain, fondatrice de la Shania Twain Foundation.

La récupération alimentaire, une action pour le climat

L'an dernier, les activités de Deuxième Récolte ont empêché environ 140 000 tonnes de gaz à effet de serre d'atteindre l'atmosphère, ce qui équivaut à retirer 42 953 véhicules de la route; l'organisme a également évité le gaspillage de 65 milliards de litres d'eau. Quand les surplus alimentaires sont enfouis dans les décharges, ça crée du méthane. On fait donc d'une pierre deux coups en les récupérant : on réduit les émissions de GES tout en combattant la faim.

Comment participer

À partir du 26 mai, suivez nos ambassadeurs sur les médias sociaux et donnez par l'entremise de leur page personnelle de collecte de fonds. Chaque dollar reçu permettra à Deuxième Récolte de récupérer assez de nourriture pour offrir cinq repas à une personne dans le besoin. Pour en savoir plus, consultez la page de la campagne : secondharvest.ca/fr-ca/race-to-rescue

À propos de Deuxième Récolte

Plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte exerce un leadership éclairé à l'échelle mondiale en matière de pertes et gaspillage alimentaires et de redistribution de denrées périssables. En récupérant les surplus alimentaires invendus de milliers d'entreprises de la chaîne d'approvisionnement canadienne et en les redistribuant à des organismes à but non lucratif dans chaque province et territoire, Deuxième Récolte réduit la quantité d'émissions de gaz à effet de serre relâchés dans l'atmosphère tout en améliorant l'accès à des aliments sains pour les millions de Canadiennes et Canadiens confrontés à l'insécurité alimentaire.

Au-delà de la récupération et de la redistribution de denrées alimentaires, Deuxième Récolte est très impliquée dans le plaidoyer et la lutte contre le gaspillage alimentaire, la recherche, la formation et l'éducation. Ses rapports novateurs, tels que « La crise évitable du gaspillage alimentaire », fournissent des données et des informations essentielles pour éclairer les politiques publiques et éduquer le public sur les systèmes alimentaires durables.

Déterminée à susciter un changement systémique, Deuxième Récolte participe à l'élaboration de politiques et pratiques qui réduisent le gaspillage alimentaire et tiennent compte du rôle que le gaspillage joue dans les changements climatiques, tout en fournissant des aliments aux communautés dans le besoin.

SOURCE Second Harvest

Personnes-ressources pour les médias: Vanessa Morcom, Morcom Media, [email protected]; Katryna Szagala, Morcom Media, [email protected]