Deux propriétés de Cominar sont maintenant connectées par le REM

MONTRÉAL, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Cominar se réjouit de l'inauguration du Réseau Express Métropolitain (REM). En plus de favoriser le transport actif de la population, le REM connecte deux de ses propriétés à haut potentiel: le Complexe de la Gare Centrale (station Gare Centrale) et le Mail Champlain (station Panama). Selon les prévisions, les deux stations seront parmi les plus achalandées du REM.

La haute direction de Cominar était présente à l’inauguration du REM. De gauche à droite : Serge Rossignol, Vice-président exploitation; Marie-Andrée Boutin, Cheffe du développement et de l’exploitation; et Mario D. Morroni, Président et Chef de la direction. (Groupe CNW/FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR)

« Cette arrivée signale le début d'une nouvelle ère de transport pour de nombreuses communautés. Cominar est fière d'en faire partie avec ses propriétés stratégiquement situées sur le tronçon inaugural, » a déclaré Marie-Andrée Boutin, cheffe du développement et de l'exploitation chez Cominar. « Nous sommes ravis d'appuyer la stratégie de développement de la grande région de Montréal. Le projet du REM nous entraîne tous vers plus de modernité et d'écoresponsabilité. »

La Gare Centrale - station Gare Centrale

De nouvelles œuvres d'art de l'artiste local LeBicar ont pris vie à la Gare Centrale pour marquer l'inauguration. Une série de murales attrayantes rehausse aujourd'hui cette destination du quotidien de milliers d'usagers.

La Gare Centrale offre également une panoplie de services pratiques : restaurants, commerces et cliniques médicales. Inaugurée il y a 80 ans, en 1943, elle est désignée gare ferroviaire patrimoniale du Canada depuis 2010.

Le Mail Champlain - station Panama

Deuxième propriété desservie par le REM, le Mail Champlain est une halte incontournable dans le quotidien des usagers avec, elle aussi, ses boutiques, services et restaurants, tels que Décathlon, Mayrand et Boulangerie Ange.

Le centre anime le quartier toute l'année grâce à des évènements festifs et mémorables (Nouvel An lunaire, Fête de quartier, Grand PoutineFest, etc.) et une offre de divertissement palpitante avec le centre d'escalade Clip 'n Climb.

Afin de faciliter le déplacement des usagers du transport en commun, 200 places de stationnement incitatif payant sont présentement à leur disposition. Les familles du coin peuvent y laisser leur voiture et filer vers la ville en toute quiétude.

À propos de Cominar

Fondé en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidé par ses valeurs et son expertise, sa mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de son portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, son ambition est de bâtir des communautés d'avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des communautés où elle est présente. www.cominar.com

