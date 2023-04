Deux premiers boursiers au programme de bourses d'excellence de l'AJIQ

Prochain appel : 1er mai

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Deux journalistes indépendants membres de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) sont récipiendaires de bourses d'excellence de l'AJIQ à l'occasion du premier appel qui se terminait le 15 mars dernier. Il s'agit de Mme Maïté Belmir et de M. Ralph Elawani. Tous deux se partagent la somme de 15 000$.

Le jury était composé de Mesdames Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; Diana Gonzalez, journaliste-reporter à la radio de Radio-Canada; et Martine St-Victor, directrice générale, Edelman Montréal et chroniqueuse société au 15-18 à la radio de Radio-Canada; et de Messieurs Pierre Sormany, également journaliste de longue date, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse.

C'est dans le but de soutenir le journalisme indépendant, que l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) a lancé ce nouveau programme de bourses d'excellence en février dernier. Il s'agissait du premier appel de candidatures. Un autre appel sera lancé le 1er mai prochain avec 60 000$ à la clé. Plus tard dans l'année, deux autres appels de candidatures seront lancés.

Les Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) sont destinées aux journalistes indépendants membres de l'AJIQ ou qui le deviendront selon la définition des membres en règle de l'Association. La mise en œuvre de ce nouveau programme et cette première édition en 2023 ont été rendus possibles grâce à l'octroi d'une aide financière du ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendants tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Ces bourses d'excellence visent à favoriser par ces travailleurs autonomes la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada tout en leur permettant d'obtenir des frais de subsistance pour la durée de la réalisation de leur projet. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias québécois. Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado ou télé.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

Renseignements: Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), [email protected], 514 385-4867, 418 857-2908